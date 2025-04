Dwie nowe atrakcje za darmo w PS Plus. Pobierajcie już teraz

Posiadacze dowolnego progu abonamentu PS Plus mogą już teraz cieszyć się nowymi DLC do popularnych gier. Obierajcie dodatki do Tower of Fantasy i Honkai: Star Rail!

Posiadacze PS Plus znowu mają powód do zadowolenia – w PlayStation Store wylądowały dwa nowe darmowe dodatki do gier, z których co najmniej jedna cieszy się sporą popularnością. Mowa o Tower of Fantasy oraz Honkai: Star Rail – PS Plus Bundle. Oba pakiety można zgarnąć bez żadnych dodatkowych opłat, jeśli tylko ma się aktywną subskrypcję PlayStation Plus. A jeśli jej nie macie, to jest prosty sposób, aby to nadrobić.

PS Plus z nowymi atrakcjami dla subskrybentów

W przypadku Tower of Fantasy, darmowy pakiet oferuje zestaw bonusowych przedmiotów, które z pewnością przydadzą się podczas zmagań. A w zasadzie nawet nie tyle przedmiotów, ile specjalnej waluty do wykorzystania w grze.

Z kolei Honkai: Star Rail – PS Plus Bundle to prezent dla wszystkich fanów tej mobilno-konsolowej mieszanki RPG i sci-fi. W ramach bonusu gracze zgarniają 160x Stellar Jade, 5x paliwo, 20x Traveler’s Guide, a do tego Refined Aether, Lost Crystal i Kredyty – czyli solidny zastrzyk zasobów na dobry początek lub przyjemne rozwinięcie rozgrywki. Oferta dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy PS Plus, co dodatkowo motywuje, by utrzymać subskrypcję aktywną.

Oba dodatki to raczej przyjemne gratisy niż duże rozszerzenia, ale dla fanów gier free-to-play lub bijatyk z nostalgicznym klimatem to miły gest ze strony Sony. Jak zawsze – warto się pospieszyć, bo takie oferty nie trwają wiecznie. Wchodzicie na swoje konto, odbieracie pakiet i gotowe – zero kombinowania, sama frajda.

Źródło: PS Store