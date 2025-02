Nie trzeba PS Plusa, aby grać multiplayer. Nowy darmowy weekend wystartował

Jeśli chcielibyście pograć sobie w coś po sieci, ale nie chcecie kupować subskrypcji PS Plus, to już nie musicie się wahać – wystartował darmowy weekend!

Dość nagłe wydarzenie dla fanów grania multiplayer nieposiadających PlayStation Plus zapewne zawdzięczam wielkiej awarii usług PSN w miniony weekend. Działo się źle, bo przez wiele godzin gracze nie mogli… no cóż, grać. I choć klienci z subskrypcją dostaną rekompensatę (która mało kogo ucieszyła), to Sony najwyraźniej pomyślało również o innych.

Mimo wszystko i tak warto rozważyć kupno PlayStation Plus. Głównie dlatego, że chodzi tu o znacznie więcej korzyści niż tylko możliwość grania po sieci. Spójrzcie zresztą sami na rozpiskę PS Plus Extra i Premium na luty – zapowiada się nieźle, prawda? Rozważcie więc kupno tanich doładowań!

Multiplayer bez PS Plus już teraz!

Od wczorajszego wieczoru możecie grać w gry multiplayer bez konieczności posiadania wykupionej subskrypcji PlayStation Plus. Sony zorganizowało kolejny, darmowy weekend, choć na ostatnią chwilę. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do końca dnia, do 15 lutego. Przyznam, że dość mało czasu, szczególnie że obejmuje w pełni całego weekendu.

Choć post PlayStation przede wszystkim informuje o możliwości grania po sieci w takie gry jak EA Sports FC 25 czy Call of Duty: Black Ops 6, tak naprawdę bez dodatkowych opłat i subskrypcji możecie odpalić każdy tryb multiplayer. O ile, rzecz jasna, posiadacie daną grę w bibliotece. Sony nigdzie nie przyznało, że to rekompensata za problemy z serwerami, ale wydaje się to oczywiste.

Z drugiej strony ci, którzy chcieliby kupić subskrypcję PS Plus, mogą zrobić to w niższych cenach. W końcu do Polski dotarła promocja na 12-miesięczny wariant Extra lub Premium. Więcej o akcji przeczytacie w tym artykule.

Źródło: PlayStation Lifestyle