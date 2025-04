Aż 4 pakiety za darmo dla subskrybentów PS Plus. Odbierajcie już teraz zastrzyk nowości

Gracze posiadający PS Plus mogą już teraz cieszyć się aż 4 nowymi pakietami do popularnych gier! Wszystkie można odebrać za darmo, więc… warto!

Problem zaczyna się wtedy, gdy nie macie subskrypcji. No cóż, jest faktycznie słabo, bo pakietów tych nawet nie kupicie, możecie jedynie zdobyć je za pośrednictwem flagowej usługi PlayStation. Na szczęście drożejący abonament da się kupić taniej. Wszystko dzięki doładowaniom do PS Store z Instant-Gaming.

PS Plus oferuje aż 4 nowe pakiety!

Pierwszy pakiet to Wiosenny Zestaw do Sky: Children of the Light. W środku znajdziesz 30 zwykłych świec, 3 zaklęcia wspólnej przestrzeni, 3 zaklęcia żurawia z wiadomościami i 3 zaklęcia tęczowego blasku. Nieźle jak na darmowy zastrzyk dla fanów spokojnych, kooperacyjnych podróży po niebie.

Druga oferta to PlayStation Plus Pack do MY HERO ULTRA RUMBLE. Tym razem do zgarnięcia aż 100 kuponów na loterię – a że 10 kuponów to jedno losowanie, można się nieźle pobawić w zdobywanie nowych przedmiotów i bonusów w grze. Dla fanów mangowych bijatyk – idealnie.

Trzeci pakiet to coś dla fanów klimatów morskich – Ink Master Squid Diver do szalenie popularnego Robloxa. To specjalny avatar tajemniczego nurka, który „komunikuje się z oceanem” i ma misję połączenia ludzkości z głębinami. Wystarczy połączyć konto Roblox w ramach PS Plus i przypisać bonus do konta.

Na koniec jeszcze coś dla piłkarskich zapaleńców – UFL Bonus Pack. W środku m.in. dopalacze CP, XP i RP na 30 meczów, rękawice Aculeo, zestaw strojów Vieras i aż 50 milionów punktów do rozdysponowania w grze. Brzmi jak niezły kopniak na start albo porządny upgrade dla zaawansowanych. Wszystkie dodatki dostępne są już teraz, ale jak zwykle – czas na ich odebranie może być ograniczony, więc lepiej nie zwlekać.

Źródło: PlayStation Store