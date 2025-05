Ta gra szturmem podbiła PS Plus. Z miejsca zachwyciła graczy

Balatro szturmem zdobywa PS Plus, stając się ósmą najpopularniejszą grą w usłudze od 2023 roku. To naprawdę spore wyróżnienie, ale czy kogoś dziwi?

Łatwość i wciągająca mechanika sprawiły, że ten niewielka karcianka rozkochała w sobie tysiące graczy w ciągu kilku dni. Balatro oferuje proste zasady, dzięki którym niemal każdy może natychmiast rozpocząć rozgrywkę i rzucić się w wir pojedynków karcianych. Może też chcielibyście wypróbować wersję na PlayStation? W takim razie usługę kupicie taniej!

Balatro przyciąga tłumy w PS Plus

Przede wszystkim Balatro nie wymaga od gracza wielogodzinnych nauk rozgrywki ani przechodzenia skomplikowanych tutoriali. Wystarczy kilka rund, by opanować podstawy i zacząć kombinować w starciach. Ten niski próg wejścia wyróżnia grę na tle bardziej złożonych tytułów w PS Plus. Każde rozdanie kart trwa krótko, więc nawet przy ograniczonym czasie można zaliczyć szybką serię pojedynków.

Wyniki mówią same za siebie – Balatro pojawiło się na ósmej pozycji listy najchętniej pobieranych gier PS Plus Essential od 2023 roku. Wyprzedziło takie przeboje jak Dead Space Remake czy Sifu, które pojawiły się wcześniej, a ich popularność była spora. Co więcej, przewaga nad Sifu wyniosła 2,8%, a nad Dead Space aż 16%. To pokazuje, że grę napędza coś więcej niż tylko ciekawość – to prawdziwy fenomen.

Choć Balatro nie dogoniło RoboCop: Rogue City, który plasuje się na siódmym miejscu, to i tak może się poszczycić miejscem w czołówce. RoboCop to druga największa premiera PS Plus 2025 roku, więc konkurencja była naprawdę silna. Balatro pokazało jednak, że prostota i wciągające pojedynki potrafią skutecznie przyciągnąć uwagę i zatrzymać graczy przy konsolach.

Mała karcianka udowadnia, że nie trzeba ogromnego budżetu ani zaawansowanej grafiki, by zdobyć miliony serc. Balatro to przykład, że gry indie wciąż mają siłę przebicia na dużych platformach. Czy taka niespodzianka może zwiastować trend prostych, ale uzależniających tytułów na PS Plus?

