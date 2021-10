Pamiętacie o Pragmata? Capcom mówi, co dzieje się z grą

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Od zapowiedzi Pragmata Minie wkrótce półtora roku. Od momentu pokazania trailera, Capcom nie zaprezentowało nowych materiałów i o grze wciąż wiemy tyle, co nic.

Capcom potwierdziło jednak w podsumowaniu finansowym, że tytuł nadal powstaje. Co więcej, rozwój przebiega pomyślnie i chyba możemy być spokojni o jego dalsze losy. Gra jest rozwijana przez świeże nabytki firmy.

Jednocześnie pracujemy nad tworzeniem nowych IP, wykorzystując pulę talentów, którą powiększyliśmy dzięki naszym proaktywnym działaniom rekrutacyjnym. Ostatnio zapowiedzieliśmy przygodowy tytuł akcji, Pragmata, na konsole nowej generacji i czynimy stałe postępy w jego rozwoju. – powiedział Yoichi Egawa, dyrektor i członek zarządu Capcom

Niestety póki co nie ujawniono żadnych nowych informacji i nadal nie do końca wiadomo, jaka będzie to gra. Przypomnę, że premierę tej produkcji zaplanowano jeszcze na 2022 rok. Biorąc jednak pod uwagę przedłużający się brak konkretnych materiałów od twórców, należy patrzeć na ten termin z pewną dozą ostrożności.

Pragmata ma ukazać się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Poniżej znajdziecie zwiastun zapowiadający ten nietypowy tytuł.