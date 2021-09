Zapowiedziano nowe Paranormal Activity. Ktoś tu chyba lubi Resident Evil Village

W sieci pojawił się krótki zwiastun zapowiadający Paranormal Activity Next of Kin. Siódma odsłona słynnej serii przypomina nieco klimatem najnowsze Resident Evil.

Zresztą, spójrzcie sami. Mroczna wioska na pustkowiu, nawiedzeni wieśniacy, wątki kultystów… Village jak z obrazka. Premiera jeszcze w tym roku, w okolicach Halloween. Konkretną datę poznamy najpewniej w ciągu następnych tygodni.

Za reżyserię filmu odpowiada William Eubank, którego możecie kojarzyć z mocno przeciętnej Głębi Strachu. Scenariuszem zajął się Christopher Landon pracujący chociażby przy poprzednich odsłonach Paranormal Activity. W główne postacie wcielą się: Emily Bader, Dan Lepper i Roland Buck III.

Na razie nie ujawniono konkretów dotyczących fabuły. Te zostaną zaprezentowane przy okazji udostępnienia kolejnych materiałów. Już teraz widzimy jednak, jakim tropem idzie Next of Kin i przyznam, że taki klimat jak najbardziej mi odpowiada.

Niestety, jeśli chcecie wybrać się na Paranormal Activity Next of Kin do kina, musicie obejść się smakiem. Film trafi tylko na platformę Paramount+, która na ten moment nie jest dostępna w Polsce. Co więcej, nie wiadomo, kiedy pojawi się ona w naszym kraju. Warto za to wspomnieć, że w przyszłym roku nad Wisłę trafi platforma SkyShowtime, w której to ofercie znajdziemy między innymi produkcje Paramount+, w tym być może nowe Paranormal Activity.