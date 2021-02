Wypróbujcie Outriders, informujemy skąd pobrać demo polskiej produkcji

Demo polskiej produkcji Outriders trafiło do sieci, wersja testowa jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Demo jest dostępne na PC na platformie: Steam (tutaj) i GeForce Now. Grę wypróbują również właściciele konsol firmy Sony i Microsoft na PlayStation Store i Xbox Marketplace. Zapowiedziano, że demo będzie można pobrać do dnia premiery. Jego waga to około 24 GB, postęp jaki w nim dokonamy, będzie można przenieść do pełnej wersji.

Chociaż Outriders nie miało jeszcze premiery, to już teraz wzbudza niemałe kontrowersje. Gra została zaprojektowana przez studio People Can Fly, które kojarzyć możecie z takich świetnych projektów jak Painkiller czy Bulletstorm. Pytanie czy tym razem Polakom uda się stanąć na wysokości zadania? Nie da się ukryć, że aspiracje deweloperów są bardzo wysokie. Chcą oni stworzyć pozycję, która stanie w szranki z Gears of War i Destiny. Aby było to możliwe, tytuł musi wyróżnić się na tle konkurencyjnych pozycji (więcej o naszych wątpliwościach pisaliśmy tutaj).

Czego możemy spodziewać się po Outriders?

Produkcja rozgrywać się będzie w mrocznych realiach science-ficton. Będzie to trzecioosobowa strzelanka, w której wcielimy się w członków załogi statku kosmicznego, wyruszają oni z misją na obcą planetę. Śmiałkom przyjdzie skonfrontować się z rasą wrogo nastawionych stworzeń. Dzięki potężnym mocom, którymi dysponować będzie protagonista, łatwiej będzie nam zmierzyć się z czyhającym zewsząd zagrożeniem.

Wybierzemy jedną z czterech dostępnych postaci, dopasowując umiejętności do preferowanego przez nas stylu gry. Chociażby trickster będzie posiadał umiejętność manipulowania czasem, devastator będzie ciężkozbrojnym żołdakiem, zaś pyromancer jaka sama nazwa wskazuje, lubuje się w podpalaniu wszystkiego wokół. Co ciekawe, spory nacisk ma zostać położny na historię. W trakcie rozgrywki będziemy przyjmować zadania od osadników, co pozwoli nam lepiej poznać otaczający nas świat i rozwinąć zdolności kierowanej przez nas postaci. Z kolei punkty klasowe umożliwią nam podniesienie naszych statystyk. Warto rozglądać się też za nowym ekwipunkiem, w celu zgarnięcia potężniejszego arsenału i opancerzenia.

Głównym celem jak możecie się spodziewać, jest masowe eksterminowanie niemilców. Kryjąc się za osłonami i robiąc użytek z umiejętności kierowanej przez nas postaci, będziemy w stanie wyjść cało z niejednej opresji. Tytuł ma być niemałą gratką zarówno dla fanów singla i multi. Jeśli jesteście zainteresowani przetestowaniem gry na PC, zaznajomcie się z oficjalnymi wymaganiami (tutaj). Premiera ma mieć miejsc w kwietniu bieżącego roku.

