Prawdziwy symulator Polaka. Dziś premiera gry, która szczuje klimatem

OHV to najnowsza premiera na Steam z rodzimego podwórka. Co więcej, to nie tylko polska gra, ale i gra o Polsce. A takich przecież nie jest wiele.

Możesz zbudować swój własny pojazd OHV, SAM czy ulepszać i upiększać codziennego dostawczaka. Po robocie udajesz się na bazar po nowe dresiory, a na kolację zjeść ogórki z oscypkami (hm…). Brzmi jak życie przeciętnego Polaka w latach 90. i dokładnie o tym opowiada nowa gra na Steam.

OHV, czyli zezłomuj, zespawaj i ścigaj się

Okej, może nieco mnie poniosło, ale faktem jest z pewnością to, że obok OHV żaden Polak nie powinien przejść obojętnie. Dzieło solo dewelopera Przemysława Hadały to swego rodzaju symulator życia Polaka w latach 90., który autor określa “symulatorem druciarstwa osadzonym w Polsce lat 90.”, więc wiele się nie pomyliłem. Cała rozgrywka w pewien sposób może kojarzyć się z równie ambitną próbą przeniesienia życia codziennego Kanadyjczyka na pole gier wideo, o którym pisaliśmy kilka lat temu.

Skoro więc w Kanadzie się udało, to w Polsce nie da rady? OHV stawia na kilka filarów rozgrywki, które łącznie wybrzmiewają niczym gamingowym żart, ale kryje się pod tym całkiem sensowna i wyniosła idea. Gracze mogą w końcu przypomnieć sobie “jak to drzewiej bywało” lub pierwszy raz poznać realia, w których inni dorastali. Może i oprawa nie powala, ale w latach 90. w Polsce również nie można było mówić o graficznej rewolucji.

Autor kusi przede wszystkim możliwością zbudowania, customizowania i ulepszania własnego pojazdu OHV. Będziemy następnie ścigać się nim po dołączeniu do automobilklubu, więc trzeba się postarać. Ale to nie wszystko! Jest możliwość zbudowana wehikułu na własnej ramie bądź podwoziu, zespawania go z konkretnych elementów. Do tego opcja malowania dostawczaka Odra, kierowanie ciężarówką SMAR i opcje dla fanów “pieszego” zwiedzania świata, w tym siłownie, zawody w “wyciskaniu na ławce płaskiej”, jedzenie kiełbasy, oscypków, kiszenia ogórków, kradzieży na ogródkach działkowych czy kupowania dresów na bazarze. Żyć, nie umierać.

Gra ma swoją premierę na platformie Steam już dziś, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Źródło: Steam