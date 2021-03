Słuchawki, stacja dokująca, kierownica czy kamera do PS5 to podstawa. Zobacz, dlaczego warto kupić akcesoria do PS5 i wybierz to, co przyda ci się najbardziej.

Udało Wam się już zamówić PS5? Jeśli tak to winszuje, bo w przyszłości na konsolę wyjdzie wiele ciekawych gier ekskluzywnych. Na przykładzie God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West czy Returnal twórcy zaprezentują nowe standardy w obszarze grafiki i gameplayu.

PS5 to jednak coś więcej niż gry. To krok naprzód w kierunku lepszego doświadczania rozgrywki za pomocą najnowszej technologii. Dźwięk przestrzenny, realistyczne efekty dotykowe, łatwiejsza i szybsza obsługa systemu sprawiają, że codzienne korzystanie z konsoli jest tak przyjemne jak nigdy. Aczkolwiek, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety next-gena należy uzbroić się w dodatkowe akcesoria do PS5. Które z nich powinniśmy dopisać na listę zakupów? Poniżej prezentujemy te najważniejsze.

Akcesoria do PlayStation 5

Stacja Dokująca – Venom

Akumulatory zastosowane w DualSense nie są wieczne jak diamenty. Po 7-8 godzinach grania w tytuły wykorzystujące funkcje haptyczne poziom baterii zrówna się do zera. Dlatego dość często trzeba podładowywać pad, gdy gramy bezprzewodowo. Standardowo wystarczy kabelek USB i 3 godziny do pełnego ładowania. Tylko ten czas znacznie się wydłuży, jeśli mamy nie jeden a dwa pady czekające na swoją kolej. Znowu mamy czekać 3 godziny? Jest i na to rozwiązanie.

Zamiast tracić czas lepiej kupić Stację Dokującą. Pozwala uzupełnić energię jednocześnie w dwóch kontrolerach. Spośród kilku modeli warto zainteresować się wersją firmy Venom – jest bardzo tania w stosunku do stacji Sony i jej zaletą jest podświetlenie LED, które informuje użytkownika o zakończeniu procesu ładowania. Jeśli nie zależy ci na znaczku Sony, to po co przepłacać.

Bezprzewodowe słuchawki – SteelSeries Arctis 7

Podczas gry często możesz znaleźć się w centrum rozpraszających dźwięków, które gromadzą się w domu lub zza twoich czterech ścian. Zamieszki w rodzinie, ujadanie psa sąsiada, kołujący nad dachem 747, czy nawet pracująca pralka – jakby w tym czasie, kiedy chcesz się odprężyć, wszyscy nagle zmówili się przeciwko tobie. Nie przejmuj się, bo wszystko i wszystkich można zagłuszyć odpowiednimi słuchawkami. Wartością dodaną będą dźwięk przestrzenny i pełne skupienie na rozgrywce.

Osobiście wykreśliłbym jakiekolwiek przewodowe modele. Po co miałbyś skracać życie akumulatora w DualSense. Zainwestuj w porządny headset wspierający komunikację WiFi. Możesz zerknąć na nasze zestawienie najlepszych słuchawek albo od razu zamówić jeden z najbardziej polecanych modeli do PS5, czyli SteelSeries Arctis 7. W wielkim skrócie to solidna konstrukcja, ergonomiczne poduchy i długi czas pracy na akumulatorze. Z portfela kilka stówek ucieknie, lecz naprawdę warto!

ZAMÓW – Słuchawki SteelSeries 7

Dodatkowy pad DualSense

Po co ci kolejny pad do PS5? Bo do tanga trzeba dwojga i do grania też. W bibliotece PSN jest sporo gier umożliwiających rozgrywkę dla dwóch lub 3 osób, więc trzeba korzystać. Dodatkowy DualSense możesz podarować komuś bliskiemu i tym samym przekonać do wspólnego spędzana czasu. Kto wie, obdarowanej osobie może spodobają się chociaż wibracje…

ZAMÓW – Sony DualSense

Kierownica

Przechodzić gry wyścigowe na padzie oczywiście można. W końcu DualSense ma przyzwoitą czułość. Ale czy grając w ten sposób poczujemy się jak za sterami samochodu? No raczej nie. Przy prędkości 200 km/h wymagane są wręcz precyzja ruchu, szybkie zmienianie biegów i wyczucie auta na nawierzchni, a tego nawet najlepszy pad nie zagwarantuje. Oczywistym wyborem dla fanów gier wyścigowych jest kierownica.

Z konkretnych modeli do PS5 można polecić np. Logitech G923. Oferuje szeroki kąt obrotu kołem (900 stopni), intuicyjnie rozłożone przyciski. A co najważniejsze, całkiem nieźle symuluje efekt jazdy poprzez zaawansowany system wibracji. Mając ręce na kierownicy odczujemy każdy zakręt, nagłe hamowanie i wypadki, co niesamowicie wzmocni poziom wrażeń z gry.

ZAMÓW – Logitech G923

Pilot do konsoli

Lubicie czasem zrobić sobie przerwę na film lub muzykę? Może wpaść na Youtube i obejrzeć najnowsze filmy z kanału Planety Gracza? Wiele popularnych aplikacji multimedialnych jest dostępnych z poziomu menu konsoli. Aby przeskoczyć z gry do programu wystarczy wyklikać kilka okien na padzie, ale można to zrobić znacznie szybciej, naciskając zaledwie jeden przycisk na dedykowanym pilocie do PS5.

Pilot umożliwia błyskawiczne odpalenie Netflixa, Spotify, Youtube oraz Disney+. Dodatkowo zawarte na obudowie przyciski posłużą do sterowania w obszarze systemu i zainstalowanych aplikacji. Uwzględnia również obsługę głośności czy odtwarzanej muzyki lub filmu. Proponowany kontroler zastępuje więc równocześnie pad i nieporęczny pilot od telewizora.

ZAMÓW – Pilot Sony PS5

Kamera Sony PS5

Kariera streamera stoi otworem przed każdym właścicielem PS5. Do dyspozycji jest obsługiwana platforma Youtube lub Twitch. Zanim jednak przystąpicie do pierwszych nagrań przydałaby się odpowiednia kamera. W tym przypadku nie ma zbyt dużego wyboru modeli, a właściwie PS5 współpracuje tylko z jedną kamerką Sony.

Ów sprzęt wykorzystuje dwa obiektywy do przechwytywania obrazu w rozdzielczości Full HD. Kamerkę łatwo sparować z konsolą przez kabel USB i zamontować na krawędzi ekranu dzięki wyprofilowanej podstawce. Nagrywany obraz wyregulujemy w systemie konsoli. Możemy wykadrować scenę lub nawet wyciąć naszą sylwetkę i wstawić w ciekawsze tło. Dla osób, chcących udostępniać materiały w sieci, kamerka będzie obowiązkowa.

ZAMÓW – Kamera Sony PS5

