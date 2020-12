My Time At Portia do ściągnięcia za darmo z Epic Games Store

Wszyscy fani Harvest Moon powinni zapoznać się z grą My Time At Portia. Zwłaszcza, że można ją pobrać bezpłatnie z Epic Games Store.

Do godziny 17 dzisiejszego dnia, wszyscy zainteresowani mogą pobrać grę My Time At Portia. Zgodnie z listą, która jakiś czas temu trafiła do sieci kolejnym tytułem do zassania będzie Night in the Woods.

Za My Time At Portia odpowiada zespół Pathea Games. Produkcja została wydana na: PC, PS4, Stwitcha oraz Xboksa One. Głównym bohaterem jest młody rzemieślnik, który przybywa do miasta, by stać się wzorcowym członkiem wspólnoty. W świecie zaprojektowanym na potrzeby gry, swego czasu doszło do kataklizmu. Członkowie społeczności spoglądają jednak z nadzieją w przyszłość. Wielu z nich przeczesuje ruiny, w poszukiwanych przydatnych surowców.

Pozycja została dobrze przyjęta. Wersja PC na portalu Metacritic uzyskała od recenzentów średnią ocen 7.3. natomiast od graczy 7.1. Ciepło doceniono symulator farmy za urokliwą oprawę wizualną, fajne mini-gry i relaksująca rozgrywkę. Krytykowano zaś przede wszystkim grind.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.