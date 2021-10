Minecraft – poradnik dla budowniczych. Jak tworzyć efektownie i efektywnie?

Grę Minecraft można pokochać za wiele jej aspektów, między innymi za możliwość wylania z siebie swojej kreatywności. Co zrobić, aby nie tracić czas i szybko stworzyć świetne konstrukcje? Wszystkiego dowiecie się w tym tekście.

Uwaga – tekst został oparty o wersję Minecrafta Java Edition 1.17.1. Obecnie jest to najnowsze wydanie stworzone z myślą o komputerach PC. Mimo to, większość treści zawartych w tym poradniku śmiało można wykorzystać w wersji Bedrock Edition. Przygotowałem go jednocześnie z myślą o trybie Survival, Creative oraz Hardcore, dlatego niezależnie od Waszego ulubionego stylu rozgrywki powinniście wzbogacić się o przydatną wiedzę. Poradnik nie wykracza poza wbudowane funkcje samej gry, choć czasem przyda się Wam skorzystanie z przeglądarki. Niemniej nie potrzebujecie instalacji żadnych modów lub korzystania z zewnętrznych programów.

Budowanie w Minecraft – od czego zacząć?

Niezależnie od tego, czy po prostu gracie na swoim świecie, chcecie pobudować z nieskończoną liczbą bloków albo planujecie spędzić jak najwięcej dni bez ani jednej śmierci, warto tworzyć ładne budowle. Zostawmy etap budowania lepianek z dirta już za sobą, ponieważ czas przejść na kolejny poziom.

Rekomenduję zacząć od najprostszej rzeczy – wejdźcie na dowolny świat w trybie Creative lub jeśli go nie macie, stwórzcie go. Uruchomcie ekwipunek i rzućcie okiem na listę przedmiotów oraz bloków dostępnych w grze. Po pierwsze pomoże to Wam zaznajomić się z dostępnym w Minecrafcie budulcem, a po drugie macie szansę w ten sposób pobudzić swoje szare komórki i wymyślić nowy pomysł do zbudowania.

Czasem ciężko jest wpaść na ciekawy koncept samemu, ale na szczęście społeczność Minecrafta jest tak duża, że praktycznie wszystko zostało już wymyślone. Rekomenduję przeglądać social media związane z najpopularniejszą grą studia Mojang, ponieważ niejeden raz w ten sposób natraficie na genialne projekty. Te wielokrotnie zainspirowały mnie do zbudowania czegoś w moim świecie, co tylko sprawia, że jest jeszcze bardziej różnorodny. TikTok, Instagram, Facebook oraz przede wszystkim YouTube to idealne miejsca, by zaczerpnąć od kogoś pomysłów.

Jeśli planujecie ziścić swoje klockowe koncepty na światach typu Survival lub Hardcore, zapoznajcie się też z recepturami rzeczy, z których będziecie korzystać. Czasem da się przewidzieć, ile danego surowca potrzeba na budowę, dlatego warto pokusić się o wcześniejsze zebranie poszczególnych itemów. Pozwoli to zaoszczędzić czas i nie przerywać ciągle budowy.

Zanim jednak przystąpicie do stawiania pierwszych bloków, poszukajcie dobrej miejscówki do Waszego projektu. Dziwnie by wyglądała piramida na środku lodowca lub miasteczko wikingów na środku pustyni. Zawsze jest możliwość dostosowania terenu we własnym zakresie, aczkolwiek to po prostu dodatkowa robota do wykonania, której można uniknąć.

Wspomnę jeszcze o jednej dość ważnej rzeczy, o której wielu Minecrafterów zapomina. Zdarzy się, że Wasza budowla będzie należeć do tych symetrycznych. Jeśli jest to taka, do której można wejść, dobrze przewidzieć wcześniej, czy budujecie ją na parzystą lub nieparzystą liczbę klocków długości bądź szerokości. Unikniecie pod koniec prac sytuacji przesuwania połowy konstrukcji o jeden blok, bo zaplanowaliście sobie wcześniej postawienie pary drzwi na samym środku, a budynek wyszedł na np. 20 bloków w którejś z osi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by rozrysować sobie na kartce lub w programie do edycji grafiki cały schemat i posiłkować się nim już podczas gry.

Przydatne strony internetowe przy budowaniu w Minecraft

Poza wcześniejszymi rekomendacjami mam jeszcze dwie strony internetowe warte wspomnienia. Na pierwszy ogień pójdzie jedna z największych skarbnic wiedzy dla każdego fana machania kilofem. PlanetMinecraft to genialne miejsce, gdzie każdy może wrzucić swoje minecraftowe prace – całe mapy, budowle, skiny, paczki zasobów i wiele więcej. Zdarza się, że twórcy stamtąd pozwalają na pobranie udostępnionych światów, co umożliwi Wam jeszcze dokładniejsze sprawdzenie ich prac.

Będą też sytuacje, że będziecie chcieli wyjść poza najprostsze bryły. Po co ciągle powtarzać prostopadłościany, skoro można tworzyć np. walce i inne figury? Do tego zadania przyda się Plotz Modeller, który pozwala w łatwy sposób zobaczyć, jak budować najróżniejsze kształty w przestrzeni świata gry. Od kul, przez elipsy po nawet gigantyczne bałwany. To łatwa w obsłudze webowa aplikacja, która za darmo poinstruuje, jak zbudować daną geometrię warstwa po warstwie.

Uwaga na konstrukcje z wykorzystaniem redstone’a

Podczas wieloletniej przygody w Minecrafcie zdarzyło mi się też miewać problemy z upchnięciem moich mechanizmów w ścianach, sufitach i podłogach tak, aby nie brzydziły swoją postacią całokształtu nowo powstałej budowli. Gorąco polecam przed zabraniem się za tę część najpierw postawić kopię tej minecraftowej elektroniki gdzieś niedaleko, abyście mieli pogląd, jak dużo zajmie miejsca. Ewentualnie skorzystajcie z triku z rysunkiem na kartce lub rozrysowaniem całości w programie graficznym.

To bez wątpienia najlepsze sposoby, choć w wielu przypadkach redstone’owe mechanizmy da się pomniejszych. Wiele z ich części ma swoje pokrętne zamienniki, jednakże jest to już wiedza zarezerwowana dla osób siedzących głęboko w tajnikach czerwonego kamienia. Spora część społeczności skupiona wokół tej produkcji nie przepada w ogóle za korzystaniem z tego typu przedmiotów, choć wprowadzenie takich „ficzerów” do konstrukcji na pewno bardzo je urozmaici.

Postprodukcja niczym przy tworzeniu filmów

Jednym z najczęstszych problemów po skończeniu projektu jest brak wyrazistości całokształtu. Na szczęście jest sposób, by urozmaicić wykończenie konstrukcji. Ważne, by nie bać się eksperymentować i nie bać ograniczać. Za przykład wezmę przycisk stworzony z niebieskiego oraz czerwonego drewna z Netheru. Dla jednych będzie to zwykły przycisk, a dla drugich może być to mydło do położenia na krawędzi wanny wykonanej z kwarcowych schodków.

Jest też kilka innych bloków, które można wykorzystać najróżniejszej formie. Dobrze mieć gdzieś z tyłu głowy istnienie ramki na przedmioty oraz statywu na zbroję, który jest dosłownie kopalnią ciekawych zastosowań. W związku z tym, że ów stojak jest traktowany jako ten sam typ obiektów, co moby, można nim dowolnie przesuwać dzięki tłokom. Nie ma przeszkód, by w ten sposób wsadzić go między inne klocki, co pozwoli im dodać dodatkowych szczegółów.

Pamiętajcie też, że wiele bloków posiada swoje alternatywne warianty, szczególnie te ceglane i drewniane. Czasem wrzucenie gdzieś popękanej cegły lub takiej porośniętej mchem nada nieco mroczniejszego klimatu. Miejcie na uwadze też, że sporo klocków można używać na różne sposoby. Na przykład bloki żelaza ze względu na swoją fakturę w linie nie muszą być zawsze „blokami żelaza”. W tej grze jedynymi ograniczeniami są te stawiane przez Was samych. Nie bójcie się puścić wodze fantazji, a uwierzcie, że wzniesiecie Waszą kreatywność na wyżyny.

Przydatne triki, które ułatwią pracę

Praktycznie każda architektura wymaga zachowania odpowiednich proporcji. Jedno złe wyliczenie i sporo czasu może pójść na marne. Są jednak pewne zabezpieczenia przed takimi mankamentami. Pierwsze z nich wymaga zbudowania pewnej „linijki”, czyli pasów dwóch lub więcej rodzajów bloków na przemian. Poniżej możecie zobaczyć przykład. W przypadku, gdy jesteście oddaleni nieco od tej małej pomocy, stańcie równo na środku kratki pod Wami i popatrzcie na wprost w kierunku zbudowanych przez Was osi. Wtedy dokładnie będziecie wiedzieć, na którym polu obecnie jesteście.

Druga opcja to korzystanie ze specjalnego interfejsu ukrytego pod przyciskiem F3. Nie przeraźcie się mnogością napisów, które pojawią się na ekranie. W tym kontekście potrzebujecie tylko dwie z zaznaczonych na screenie sekcji. Po lewej stronie (na czerwono) znajdziecie koordynaty Waszej postaci, czyli jej bezpośredni wektor w osiach X, Y i Z świata gry. Oznacza on dokładnie położenie dolnej połowy Waszego ciała. Z prawej strony (na niebiesko) zaznaczyłem położenie bloku, na którym wskazujecie kursorem. Korzystanie z tych dwóch funkcji jest szczególnie przydatne, gdy projekt zakłada zbudowanie określonych sekwencji co konkretną liczbę kratek.

I to by było na tyle. Jak widać, jest tego trochę, ale gwarantuję Wam, że z tymi kilkoma wskazówkami będziecie budować o wiele bardziej efektownie i efektywnie. Zachęcam zajrzeć do innych poradników z Minecrafta, dzięki którym polepszycie swoje umiejętności w tym tytule. Wszystkie opublikowane teksty tego typu znajdziecie w tym miejscu.