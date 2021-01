Najlepiej ocenione gry 2020 roku przez użytkowników Metacritic

Jakie gry na Metacritic zostały najlepiej ocenione w roku 2020?

Jeśli mielibyśmy się posiłkować notami wystawionymi przez recenzentów, to pierwsze miejsce w zestawieniu otrzymała gra Half-Life: Alyx (93%) ex aequo z produkcją Hades (również 93%). Wynik 91% otrzymały trzy pozycje: Microsoft Flight Simulator, Crusader Kings III i Spelunky 2. Podium zamyka There is no game: Wrong dimension z wynikiem 89%.

Jak prezentują się wyniki głosowania wśród widzów? Zgoła inaczej. Warto jednak nadmienić w jaki sposób przyznawano punkty poszczególnym tytułom. Każdy z internautów wskazywał maksymalnie pięć gier, w zależności od pozycji dany tytuł otrzymał ilość punktów od 1 do 5.

Lista pierwszych 10 produkcji na liście, prezentuje się następująco:

Ghost of Tsushima: 2,079 punktów

Cyberpunk 2077: 1,691 punktów

Hades (PC, NS) 1,510 punktów

Doom Eternal: 1,062 punktów

Final Fantasy VII Remake: 1,044 punktów

Demon’s Souls: 818 punktów

Animal Crossing: New Horizons: 701 punktów

Ori and the Will of the Wisps: 694 punktów

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 615 punktów

Jaki tytuł Waszym zdaniem zasługuje na miano gry 2020 roku?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.