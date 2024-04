Wreszcie poznaliśmy dokładną datę premiery Men of War II od studia Best Way. Strategiczna gra wojenna zanotowała poślizg, ale w końcu trafi na rynek. Będzie to mieć miejsce już niedługo, bo zgodnie z najnowszą zapowiedzią tytuł ukaże się już w przyszłym miesiącu. To świetna pozycja dla miłośników takich serii, jak choćby Company of Heroes.

Men of War II – premiera już w maju

Pamiętacie niedoszłą, zeszłoroczną premierę gry od Best Way? Ta miała ukazać się we wrześniu, jednak wydanie zostało ostatecznie opóźnione — i to dość mocno, bo w tytuł nie zagraliśmy do dziś. Na całe szczęście oczekiwanie powoli dobiega końca, a my poznaliśmy wreszcie finalną datę premiery. Men of War II wyjdzie 15 maja 2024 roku i będzie oczywiście dostępne na pecetach – ot, choćby na Steam.

Okazuje się, że dzień wybrano nieprzypadkowo. Właśnie wtedy odbędzie się 10-lecie wydania Men of War: Assault Squad 2. Fani serii z pewnością ucieszą się, że zamiast powrotu do starszej odsłony serii będą mogli rozpocząć rozgrywkę w wyczekiwanej “dwójce”. Sam jestem jednym z tych graczy — serię polecam każdemu, a zwłaszcza, jeżeli taktyczno-strategiczne gry wojenne to wasz gatunek.

Attention, commanders! The wait is almost over!



Save the date: May 15, 2024. Get ready for the epic release of Men of War II!



🎬 https://t.co/CZI70dSpAD#MenOfWarII | #ReleaseDate | #MenOfWar pic.twitter.com/h6vi9MEzfq — Fulqrum Publishing (@FulqrumPub) April 23, 2024

To jednak nie koniec wieści, bo twórcy przygotowali coś dla największych miłośników marki. Już w najbliższy piątek, czyli 26 kwietnia, odpalony zostanie specjalny stream. W czasie jego trwania będzie można zadawać twórcom pytania o grę. Ci z kolei nie tylko odpowiedzą na najciekawsze z nich, ale przy okazji zaprezentują swoje najnowsze dzieło. Będziemy mogli zobaczyć pewne interesujące elementy rozgrywki, których nie było w poprzednich odsłonach.

Zobacz: Duże zmiany na Steam

Czekacie?

Źródło: Games Press