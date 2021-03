Ostatnia chwila na zgarnięcie fajnych produktów w ramach Media Expert Days! W trakcie wydarzenia możemy kupić elektronikę w bardzo atrakcyjnych cenach. Prezentujemy nasze 5 okazji.

W sklepach Media Expert trwa jeszcze tylko dzisiaj do końca dnia festiwal promocji Media Expert Days. Dzięki niemu możemy zgarnąć wiele sprzętów w okazyjnej cenie i jeśli planujecie zakupy, to warto się spieszyć. Promocje kończą się już dziś o północy, więc warto się pośpieszyć!

Wybraliśmy 5 najciekawszych produktów, które przysłużą się graczom. Na liscie znajdziecie coś dla PeCetowców, ale również dla osób, które planują już lub kupiły next-genową konsolę.

LG OLED 55BX3LB – telewizor dla next-genowej konsoli

Jeśli szukacie telewizora 4K dla swojego PS5 lub Xbox Series X, to 55BX3LB będzie świetnym wyborem. 55-cio calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K zagwarantuje Wam bardzo dobrą jakość obrazu i świetne kąty widzenia. Do tego dochodzi wsparcie HDR, niezły kontrast i bardzo elegancki wygląd. Wszystko to, czego potrzebuje przyzwoity telewizor.

Co więcej, sprzęt wspiera HDMI 2.1 i posiada częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Oznacza to, że w pełni odczujecie rozgrywkę w 120 FPS na swoim next-genie. Telewizory cierpią często na wysoki input lag, a w tym przypadku jest on niewielki. Miłośnicy wieloosobowych gier akcji nie muszą się więc martwić o irytujące opóźnienia.

Rozgrywka to jednak nie wszystko. Telewizor korzysta z LG webOS 5.0, więc posłuży też za domowe centrum rozrywki. Bez problemu odpalicie na nim Netflixa, YouTube i wiele innych aplikacji.

Jeśli poszukujecie nowego telewizora do konsoli i nie tylko, to jest to zdecydowanie jedna z ciekawszych propozycji w tym segmencie cenowym.

ACER Nitro 5 – laptop dla mobilnego gracza

Na rynku znajdziemy całą masę laptopów gamingowych. Niektóre z nich imponują specyfikacją, ale przy tym są wielkimi molochami, które tak naprawdę ciężko zabrać w podróż. Nie można tego jednak powiedzieć o Acer Nitro 5. Laptop ten to świetny kompromis między dobrą specyfikacją, a niewielkim rozmiarem. Sprzęt waży niecałe 2.5 kilograma, a oferuje przy tym sporą wydajność.

Nitro 5 jest dostępny w paru specyfikacjach, lecz jedna z nich szczególnie mocno przykuwa uwagę. Procesor Ryzen 5 4600H i karta graficzna GTX 1650 Ti oraz 8 GB pamięci RAM pozwolą Wam cieszyć się najnowszymi tytułami w zadowalającej płynności i jakości. Wszystko to na ekranie IPS 1080p o przekątnej 15.6 cala, który dodatkowo cechuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz.

Warto też wyróżnić design urządzenia. Nitro 5 jest smukły, estetyczny i posiada podświetlaną klawiaturę membranową. Nie cierpi na tym chłodzenie laptopa, bowiem sprzęt został wyposażony w dwa wentylatory, którymi możemy ręcznie sterować. Jeśli szukacie niedrogiej platformy do grania, która sprawdzi się zarówno w podróży jak i w domu, to warto zwrócić uwagę na propozycję Acera.

Mysz LOGITECH G102 Lightsync – król stosunku jakości do ceny

Logitech wyrobił sobie świetną opinię wśród graczy i trudno się temu dziwić. Producent gwarantuje swoim użytkownikom świetną jakość w niekiedy bardzo przystępnej cenie. Żywym dowodem potwierdzającym tą tezę jest przewodowa mysz G102 Lightsync.

Gamingowy gryzoń ma na pokładzie świetny sensor optyczny, który zagwarantuje wysoką precyzję w trakcie rozgrywki. Osoby preferujące większą czułość myszy mogą ustawić nawet do 8000 DPI, co zadowoli nawet tych najbardziej wymagających graczy.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na ergonomię sprzętu. G102 jest wyprofilowana pod osoby praworęczne, a przy tym nie straszy wielkim rozmiarem. To nieduże, ale przy tym wygodne urządzenie, które bez problemu znajdzie dla siebie miejsce nawet na najbardziej kameralnym stanowisku. Dodatkowo o odpowiednią płynność zabawy dbają spore i wytrzymałe ślizgacze.

Czym jednak byłaby mysz gamignowa bez efektownego podświetlenia? G102 pozwala na dowolne ustawienie RGB i DPI w naszym gryzoniu za sprawą oprogramowania Logitech G HUB. Kolorowe światełka nie odbierają jednak sprzętowi elegancji i to nadal bardzo estetyczna mysz.

Klawiatura STEELSERIES APEX 100 – elegancki sprzęt dla gracza

Jeśli nie możecie się przekonać do klawiatur mechanicznych i szukacie cichszego rozwiązania, to nadal łatwo znaleźć dobry sprzęt spełniający te wymogi. Klawiatura membranowa Apex 100 od SteelSeries ma wszystko to, czego potrzeba współczesnemu graczowi.

To wyposażone w anti-ghosting urządzenie, które w pewien sposób zbliża klasyczne membranówki do klawiatur mechanicznych. Dbają o to przełączniki Quick Tension, które rejestrują nacisk szybciej względem tradycyjnej membrany. Błyskawiczny czas reakcji jest bezcenny nie tylko w trakcie rozgrywki, ale przy okazji znacznie usprawnia pracę.

SteelSeries słynie też ze swojego oprogramowania. Nie inaczej jest w tym przypadku i w APEX 100 możemy zaprogramować własne makra oraz uruchomić tryb gry, który dezaktywuje przycisk Windows na czas rozgrywki.

W parze ze świetną funkcjonalnością idzie również design. Nie uświadczymy tu zbędnych udziwnień – to prosta i elegancka klawiatura, której wyróżnikiem jest nierażące, niebieskie podświetlenie.

Słuchawki MAD DOG GH800 7.1 – efektowny headset z podświetleniem

Mamy już komplet akcesoriów, ale brakuje w nim jednej, bardzo istotnej rzeczy. Nie każdy lubi grać na głośnikach, więc przydałyby się słuchawki, a najlepiej takie z mikrofonem. Dobrym wyborem w tym przypadku jest przewodowy headset USB MAD DOG GH800 7.1.

Technologia 7.1 i czułość na poziomie 106 dB zagwarantują czysty dźwięk przestrzenny. Dodatkowo bez problemu skomunikujemy się ze współgraczami dzięki mikrofonowi, który możemy dowolnie odpinać. Przy okazji sprzęt jest bardzo funkcjonalny. Na kablu zamontowano niewielki pilocik, dzięki któremu skonfigurujemy głośność dźwięku i nie tylko.

Największym wyróżnikiem GH800 jest jednak wygoda. Słuchawki spoczną na naszej głowie dzięki miękkiemu pałąkowi, a do tego producent zadbał o wentylowane i równie wygodne nauszniki. Dłuższe sesje nie będą żadnym problemem.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.