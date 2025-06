Czy to będzie jeden z najnowszych hitów Max? Film z gwiazdorską obsadą dostępny

Nowy film twórcy Sukcesji już na Max! Mountainhead to czarna komedia, która podzieli widzów. Gwarantowana za to gwiazdorska obsada.

W serwisie Max wylądowała właśnie nowość od Jesse’ego Armstronga, czyli twórcy uwielbianej przez krytyków Sukcesji. Tym razem nie mamy do czynienia z dramatem o rodzinnej walce o władzę, a z czarną komedią, choć wciąż w klimatach bogaczy oderwanych od rzeczywistości. Mountainhead to jego najnowszy projekt i już teraz wywołuje sporo zamieszania.

Mountainhead na Max

Film skupia się na grupie elit, która podczas międzynarodowego kryzysu decyduje się spędzić trochę czasu w luksusowym odosobnieniu. W założeniu miało być spokojnie, ale jak można się domyślić, szybko robi się dziwnie, absurdalnie i, cóż, niewygodnie. Mountainhead to opowieść o tym, jak ego, status i wielkie pieniądze potrafią rozjechać się z rzeczywistością. Zwłaszcza gdy świat wokół płonie, a najważniejszy staje się dobry catering i odpowiedni filtr do zdjęć.

Mountainhead może pochwalić się dość solidnym wsparciem od krytyków – aż 79% z nich wystawiło filmowi pozytywną ocenę. Docenili przede wszystkim dobrze napisane dialogi, celne komentarze społeczne i złośliwy, ale inteligentny humor. Trochę gorzej jest z opiniami widzów, bo ci są znacznie bardziej sceptyczni, tylko 26% wystawiło filmowi pozytywną notę. To spora różnica, ale też sygnał, że mamy do czynienia z produkcją, która nie każdemu podejdzie.

Jeśli ktoś lubi cyniczne spojrzenie na uprzywilejowanych ludzi w kryzysowych sytuacjach, może się dobrze bawić. Jeśli jednak liczycie na klasyczną komedię albo mocny dramat, Mountainhead może wydać się zbyt dziwny, zbyt przegadany albo po prostu… nieśmieszny. Ale właśnie to ryzyko sprawia, że warto go sprawdzić. Nawet jeśli tylko po to, żeby wyrobić sobie własne zdanie.

Źródło: Max