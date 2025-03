Gra za darmo. Premiera FPS-a z kaczkami zbiera oceny 10/10 na Steam

Oto nowa gra za darmo, która dopiero co miała swoją premierę na platformie Steam. Z pewnością zasługuje na uwagę równie mocną, jak zebrane przez nas 10 darmowych nowości z marca, które koniecznie trzeba sprawdzić. To strzelanka, ale nie taka „rasowa”. Co prawda mamy broń, widok FPP i szukamy celu. Tylko że nie jest nim żołnierz, kosmita, potwór lub demon. Strzelamy do uroczych gumowych kaczuszek, a musimy ich znaleźć okrągłą setkę. Czym prędzej się uwiniemy, tym lepszy wynik wykręcimy.

Premiera na Steam – gra za darmo o kaczuszkach

Już sam tytuł polecanej gry, czyli Find 100 Ducks and Blast Them!, mówi w zasadzie, z czym mamy do czynienia. Choć to shooter, to bezstresowy i na luzie. Zatem, jak radzi deweloper, zrelaksuj się, wyceluj i pozwól piórom latać!

Rozgrywka w proponowanej grze za darmo nie jest skomplikowana. Mamy 100 dobrze ukrytych kaczek, które musimy znaleźć i odstrzelić. Możemy to robić na czas i przekonać się, czy jesteśmy lepsi od innych graczy. W namierzeniu kaczek pomoże nam radar, a w menu znajdziemy też muzeum z dodatkową zawartością. Aby było ciekawiej, na mapie porozrzucano liczne sekrety oraz easter eggi.

Find 100 Ducks and Blast Them! odznacza się ładną kolorową oprawą graficzną i wesołą ścieżką dźwiękową. Całość spodobała się graczom na tyle, że póki co nikt nie odważył się wystawić grze negatywnej oceny. Co prawda na Steam znajdziemy dopiero 21 recenzji tytułu, ale każda z nich jest pozytywna, zatem mamy średnią 10/10. A to dobra rekomendacja, by również pobrać ten tytuł i postrzelać do kaczuszek!

