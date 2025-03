Ta gra za darmo to istny Heavy Metal! Klasyczny hack and slash dostępny na Steam

Uwielbiacie klasyczne gry w stylu hack’n’slash, w których pierwsze skrzypce odgrywała walka i combosy? W takim razie nowa gra za darmo na Steam na pewno przypadnie wam do gustu. Poznajcie Hack and Slash Fury, czyli powrót do korzeni gatunku w tej grze mocno stylizowanej na czasy retro.

Nowa gra za darmo na Steam do pobrania

Uwolnij całą swoją furię na polu bitwy i pokrój wrogów na kawałki! Prawdziwy hack and slash jest tutaj! – takimi słowami twórcy gry Hack and Slash Fury zachęcają nas do swojej najnowszej produkcji. Ta to istny powrót do przeszłości i korzeni gatunku, w którym pierwsze skrzypce odgrywa rozwałka mieczem i innym siekanym orężem. Jesteście gotowi na retro-zabawę w nowym wydaniu? W takim razie gra jest w sam raz dla was.

Tytuł oferuje grafikę stylizowaną na erę PlayStation 1, dodatkowo zawierając rozbudowany system combosów, które pomogą nam pokonać naszych wrogów. Tych szykuje się całkiem sporo, a każdy etap zostanie zwieńczony popchnięciem fabuły do przodu. Nie ta jest jednak najważniejsza – chodzi bowiem o satysfakcjonującą walkę!

Gra jest do pobrania z poniższego linku:

Źródło: Steam