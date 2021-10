Jaki monitor 4K warto kupić?

Rozdzielczość 4K staje się powoli powszechnym standardem, zarówno wśród telewizorów, jak i monitorów komputerowych. Na rynku dostępnych jest wiele modeli urządzeń, które są zgodne ze standardem 4K, oferując rozdzielczość na poziomie UHD 3840 x 2160 pikseli. Przeczytaj, jaki monitor 4K warto wybrać, na co zwrócić uwagę przy wyborze i co sprawdzi się do nauki i pracy, a co do rozrywki.

Wysoka rozdzielczość na ekranie – jaki monitor 4K warto nabyć?

Monitory 4K UHD, czyli Ultra High Definition z rozdzielczością 4000 pikseli w poziomie pozwalają uzyskać wyjątkowe wrażenia wizualne przy korzystaniu z komputera. Jaki monitor 4K sprawdzi się najlepiej? Warto postawić na zaufane marki, które opracowują doskonałe technologie wyświetlania obrazu najczęściej LED, niejednokrotnie wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności monitora. To na przykład wybrane produkty z serii:

marka linie monitorów Samsung Smart M7, UE LG UL, UK, UP Dell S, P BenQ EW, EL, PD

Wybierając monitor 4K, nie można zapomnieć o funkcjonalności urządzenia, jasności i częstotliwości odświeżania obrazu. W zależności od przeznaczenia, mogą być istotne również inne parametry użytkowe.

Pożądane parametry monitorów 4K

Jaki monitor 4K będzie dobry, które parametry są ważne dla wysokiej rozdzielczości? Pod kątem dobrego odbioru obrazu powinieneś zwrócić uwagę na:

wielkość – przekątna ekranu 4K, aby w pełni korzystać z jego możliwości, powinna być maksymalnie wysoka, nawet 27 czy 32 cale,

– przekątna ekranu 4K, aby w pełni korzystać z jego możliwości, powinna być maksymalnie wysoka, nawet 27 czy 32 cale, złącze graficzne – obsługujące 4K z odpowiednią szybkością, optymalnie przynajmniej 60 fps – HDMI lub DisplayPort,

– obsługujące 4K z odpowiednią szybkością, optymalnie przynajmniej 60 fps – HDMI lub DisplayPort, wysokie odświeżanie pozwalające na zapewnienie płynnego obrazu, dostosowane do możliwości karty graficznej komputera,

obsługa dodatkowych algorytmów poprawiających jakość obrazu, na przykład HDR czy synchronizację obrazu AMD FreeSync albo NVidia G-Sync.

Decydując się na sprzęt pod konkretne przeznaczenie, dopasuj również pozostałe możliwości urządzenia, aby spełniało wszystkie Twoje wymagania.

Do pracy, nauki i rozrywki – wybierz monitor dobry dla Ciebie

Monitory mogą stanowić wygodne wyposażenie stanowiska pracy i nauki, dające czysty, czytelny obraz. Bardzo często wybierane są również jako monitory gamingowe, pozwalające zapewnić rozrywkę w najwyższych rozdzielczościach. Decydując się na konkretne zastosowanie, zwróć uwagę na technologię wykonania matrycy, która zapewni optymalny obraz:

IPS, nanoIPS i podobne – idealne do obróbki grafiki, dobre też dla graczy,

TN – biuowe zastosowania,

VA – praca i rozrywka, szerokie kąty widzenia i dobre kolory.

Odpowiedni typ matrycy w połączeniu z wysokim odświeżaniem oraz zaawansowanymi algorytmami poprawiającymi jakość obrazu i jego synchronizację mogą dać monitor 4K idealny.

Gdzie szukać sprawdzonych propozycji monitorów 4K?

Wiesz już, jakie aspekty warto wziąć pod uwagę przy wyborze, jaki monitor 4K sprawdzi się do pracy i zabawy. Gdzie powinieneś szukać konkretnych sprzętów, najlepszych specyfikacji i fachowych porad? Sprawdź Ceneo.pl, gdzie dzięki poradom ekspertów, najnowszym informacjom ze świata technologii oraz pewnym ofertom od najlepszych sprzedawców możesz wybrać swój nowy monitor 4K.

