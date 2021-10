House of Ashes na nowym zwiastunie. Pokazano Edycję Kolekcjonerską z naklejkami i figurką bestii

Premiera The Dark Pictures Anthology: House of Ashes zbliża się wielkimi krokami. Bandai Namco prezentuje wideo z bohaterami i Edycję Kolekcjonerską.

Debiut trzeciej odsłony serii interaktywnych horrorów The Dark Pictures planowany jest na 22 października. Wydawca przypomina o tym fakcie, pokazując nowe materiały. Poznajemy między innymi bohaterów i aktorów. A oprócz tego po raz kolejny mamy okazję przyjrzeć się Pazuzu Edition, czyli Edycji Kolekcjonerskiej.

W ramach zestawu otrzymamy produkcję na jedną z platform i niewielką figurkę z podziemną bestią (10 cm). A poza tym edycja zawiera naklejki, przypinkę i plakat. Całość zapakowano w eleganckie pudełko. Zestaw ma kosztować 60 euro.

Akcja House of Ashes będzie rozgrywać się w Iraku w roku 2003. Agentka CIA Rachel King pod koniec wojny dołączy do elitarnej jednostki wojskowej, by uczestniczyć w tajnej operacji. Na miejscu żołnierze wpadną jednak w zasadzkę wrogiego patrolu.

Ponadto w czasie walki z przeciwnikiem dojdzie do trzęsienia ziemi, skutkiem którego zostaną otwarte przejścia do ruin starożytnej świątyni Sumerów. Tym sposobem w podziemiach pustyni obudzą się siły zła.

Rozgrywka, tak samo jak w poprzednich częściach, będzie opierała się na eksploracji i decyzjach, które umożliwią grupie przetrwanie.