Horizon Zero Dawn z grafiką rodem z PS1. Gracz postarzył hit Guerilla Games

Gracz sprawił, że Horizon Zero Dawn wygląda jak produkcja rodem z pierwszego PlayStation. Efekt końcowy jest zaskakująco urokliwy.

Remastery, remake’i, wydania zbiorcze i inne konwersje gier na nowsze generacje to coś, do czego przyzwyczaili nas deweloperzy. Zarabianie na tych samych grach wydawanych na nowsze platformy to już standard i mało kto zastanawia się, jak wyglądałyby najnowsze produkcje wypuszczone – przykładowo – na pierwsze PlayStation.

Ciekawość graczy nie zna granic i fanowskie „porty” postarzające znane tytuły co jakiś czas pojawiają się w sieci. Niedawno pisaliśmy o budowanej od podstaw konwersji Bloodborne, a teraz Internet obiega nieco inny projekt, który gwarantuje dość podobny efekt.

Pewien youtuber postanowił wyposażyć swój komputer w stareńką kartę GT710, która dziś jest już bardziej reliktem przeszłości, aniżeli sensownym sprzętem. Gracz uruchomił na niej Horizon Zero Dawn, aby sprawdzić, jak karta poradzi sobie w poszczególnych rozdzielczościach.

Efekt końcowy? Cóż, HZD w rozdzielczości 72p wygląda jak twór wyjęty żywcem z pierwszej konsoli Sony. Zobaczcie sami.

O ile tytuł został pozbawiony graficznych wodotrysków, tak prezentuje się… zaskakująco urokliwie. Raczej nie pokusiłbym się o ogranie przygody Aloy w takiej rozdzielczości, ale jest to całkiem przyjemna ciekawostka.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.