Zapowiedziano Honor of Kings: World, czyli barwny RPG z otwartym światem. Oto trailer

Tencet zaprezentowało Honor of Kings: World – grę fabularną z otwartym światem, będącą spin-offem produkcji MOBA. Zapowiedzi towarzyszy trailer.

Honor of Kings to produkcja multiplayer online battle arena (MOBA), która furorę zrobiła głównie w Azji. Pod koniec 2020 liczba graczy w tym tytule przekroczyła 100 milionów na dzień. Natomiast na rynku zachodnim produkcja jest mniej znana: powstała jej „pozachińska” adaptacja, którą można kojarzyć pod tytułem Arena of Valor. Niebawem będziemy mieli okazję poznać trochę lepiej uniwersum gry.

Tencet zapowiedziało bowiem spin-off Honor of Kings. Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów na temat tytułu. Wiadomo jedynie, że wcielimy się w wojownika i będziemy zdawać do akademii sztuk walki.

Zapowiedzi towarzyszy efektowny trailer, na którym bohater walczy z gigantycznymi kreaturami i ujeżdża skrzydlatego delfina. Cóż, wygląda to całkiem nieźle.

W projekt zaangażowano chińskiego pisarza Liu Cixina, czyli autora nagradzanej powieści science-fiction The Three-Body Problem. Głównym celem autora jest ukazanie światu piękna chińskiej kultury poprzez grę RPG.

Na razie nie ujawniono dokładnej daty premiery. Wiemy natomiast, że tytuł ma trafić na różne platformy.