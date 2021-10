Premiera GTA VI w 2024 roku. Sprawdziliśmy doniesienia i połączyliśmy fakty [OPINIA]

Na GTA VI czekamy od wielu lat. W sieci pojawiała się masa przecieków i bardziej wiarygodnych informacji, ale wciąż brakuje zapowiedzi.

Samo Rockstar Games ma ewidentnie dość pytań o ten tytuł i w dalszym ciągu milczy. Najciekawsze informacje kryją się jednak nie u samego źródła potencjalnych wieści, a wszędzie dookoła. Zbadałem wszystkie najważniejsze i wiarygodne poszlaki – od samego wydawcy gry i informatorów. Dzięki temu mogę Wam opisać, kiedy możemy spodziewać się premiery i zapowiedzi Grand Theft Auto VI. Zacznijmy od tego, co interesuje nas najbardziej, a o czym najłatwiej spekulować – od roku debiutu.

Premiera GTA VI w 2024 roku, ale są dwie inne opcje

Wspomnę od razu, że z całą pewnością możemy zapomnieć o premierze w 2022 roku. Rockstar Games zapowiada swoje produkcje na co najmniej rok, a zazwyczaj dwa lata przed debiutem. Tak było w przypadku Red Dead Redemption 2 i GTA V. Naturalnie polityka zapowiedzi firmy ewoluuje i jest zależna od danego tytułu, ale tak wyczekiwane gry zawsze potrzebują czasu na marketing. O ewentualnej zapowiedzi GTA VI powiemy sobie troszkę później, jednak skoro nie zobaczyliśmy jej aż do teraz, nie liczmy na premierę w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Natomiast dalej robi się ciekawiej. Ostatnia duża gra Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, ukazała się w październiku 2018 roku. Jej preprodukcja rozpoczęła się jeszcze przed premierą pierwszego RDR, a pełne prace ruszyły między 2011 a 2012 rokiem. Daje nam to około 8 lat pełnego okresu twórczego, wyłączając z tego port na PC. Nieco krócej powstawało GTA V, bo przez około 5 do 6 lat. Oznaczałoby to, że nowe GTA potrzebuje tyle samo lub troszkę więcej lub mniej czasu od rozpoczęcia preprodukcji, co RDR2. Choć bierzmy pod uwagę, że gra z całą pewnością nie była od razu tworzona przez setki osób – wrócimy do tego za parę akapitów.

Wszystko to jasno wskazuje, że GTA VI mogłoby ukazać się już w 2023 roku. Biorąc pod uwagę, że po drodze życie deweloperom utrudniła pandemia, a Rockstar dodatkowo rozwijało GTA Online, Red Dead Online i RDR2, możemy śmiało stwierdzić, że najpewniej poczekamy jeszcze dłużej.

Dwójka znanych i respektowanych branżowych informatorów, Tom Henderson i Jason Schreier, wskazuje, że gry należy spodziewać się w latach 2024-2025 – przynajmniej tak podawały ich źródła. Według mnie jest to bardzo prawdopodobne.

Kierując się wszystkimi powyższymi poszlakami, uważam, że GTA VI ukaże się w 2024 roku. Nawet jeśli Rockstar zapowie grę z premierą wyznaczoną na 2023 rok, spodziewam się sporego opóźnienia – tak, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich projektów studia. Wówczas twórcy mieliby odpowiednio dużo czasu na doszlifowanie projektu, a wydawca byłby w stanie przygotować adekwatną kampanię marketingową.

Rockstar szykuje nowe GTA od wielu lat, choć jest haczyk

Wszystko zależy jednak od tego, jak deweloperzy podeszli do produkcji tytułu. Najnowsze wiarygodne doniesienia wskazują, że aktualnie we wszystkich zespołach Rockstar Games pracuje łącznie ponad 2000 deweloperów. Co więcej, są to dane z 2020 roku, więc możliwe, że liczba ta wzrosła o nawet kilkaset osób.

Załóżmy, że nad GTA Online i Red Dead Online pracuje aktualnie kilkuset, może maksymalnie 400 deweloperów. Rockstar ma całą masę sił oddelegowanych do rozwoju zupełnie nowej gry, czyli – jak się domyślamy – GTA VI. Wcześniej nad tytułem z całą pewnością pracowało znacznie mniej osób z uwagi na fakt, że wciąż rozwijano kampanię Red Dead Redemption 2.

Patrząc na poprzednie projekty Rockstar, przypuszczam, że preprodukcja GTA VI ruszyła już w 2013 roku, ale pełny rozwój gry, w który włączono wszystkich niezbędnych deweloperów, rozpoczął się dopiero w 2018. Oczywiście miejmy na uwadze, że w międzyczasie rekrutowano kolejnych pracowników. Szóste Grand Theft Auto może być w stadium pełnego rozwoju od trzech lat, choć podstawy projektu z pewnością były gotowe dużo wcześniej.

A na jakim etapie może być produkcja? Niedawno pewien aktor głosowy pochwalił się, że pomagał przy nowym GTA. Oznaczałoby to, że kwestie dialogowe do gry zostały już w całości lub częściowo nagrane. W przypadku RDR2 taki kamień milowy projektu osiągnięto w 2013 roku, a więc na długo przed premierą. Pamiętajmy jednak, że harmonogram produkcji RDR2 i GTA VI prawie na pewno nie jest identyczny i wspomniana poszlaka nie ma ogromnego znaczenia, chociaż jest ciekawą wskazówką dotyczącą postępu prac.

Zapowiedź GTA VI może być bliżej, niż się wydaje

Termin oficjalnej prezentacji nowego GTA zależy głównie od tego, na kiedy planowana jest premiera. Wcześniej założyłem trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze: 2023, (moim zdaniem najbardziej prawdopodobny) 2024 i 2025 rok. Skupmy się na nich.

Jeśli Rockstar przewiduje premierę w 2023 lub 2024 roku, pierwszej zapowiedzi spodziewałbym się już w ciągu najbliższych czternastu miesięcy. Jak wspominałem, twórcy GTA zapowiadają swoje gry na rok lub maksymalnie dwa lata przed debiutem. Ogłoszenie tytułu – przykładowo – pod koniec 2022 roku jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobną opcją. Czemu nie wcześniej? Ano dlatego, że niedługo ukaże się GTA The Trilogy The Definitive Edition, a na początku przyszłego roku zagramy w GTA V w wersji na PS5 i Xbox Series – o grach Rockstar będzie więc i tak głośno i szkoda by było, gdyby uwagę od nich odwróciło zupełnie nowe Grand Theft Auto. Przynajmniej tak zapewne myśli sobie wydawca, Take-Two.

Nieco mniej optymistycznie prezentuje się inny scenariusz, czyli zapowiedź w 2023 roku. Taka opcja jest możliwa w przypadku premiery w również 2024 lub 2025 roku, ale nie tylko. Przypuszczam, że poza odświeżoną trylogią GTA i next-genowym GTA V, Rockstar przygotuje też podrasowane Red Dead Redemption 2. Wówczas wydawca tym bardziej nie chciałby, aby nowy hit przyćmił inny projekt z dużym potencjałem na zysk.

No i jest też ostatni, moim zdaniem ciekawy scenariusz, lecz trudno mi określić, czy jest on prawdopodobny. Najnowsza teoria graczy wskazuje, że GTA VI miałoby zostać zapowiedziane 16 grudnia bieżącego roku. Według mnie taki ruch mógłby zaszkodzić innym premierom Take-Two, choć miałby także szansę zadziałać w drugą stronę. Zapowiedź nowego GTA mogłaby pomóc w zwiększeniu sprzedaży odświeżonej trylogii i GTA V, ale równie dobrze mogłoby to zadziałać w całkowicie drugą stronę. Tak naprawdę wszystko zależałoby od tego, na kiedy zaplanowana jest premiera szóstki. W ogólnym rozrachunku podchodziłbym do tej teorii ze sporą rezerwą.

Miejcie na uwadze, że ten artykuł jest tylko analizą poszlak z różnych źródeł. Ostateczna data pokazu i premiery GTA VI to wciąż wielka tajemnica. Jeśli Rockstar zechce, może równie dobrze pokazać swoją nową produkcję na miesiąc przed premierą.