Utalentowany projektant stworzył zachwycającą wersję GTA V. Ta wygląda zdecydowanie lepiej od obecnie dostępnej produkcji Rockstar Games.

Projektant o pseudonimie NB.Design pokazał w sieci kilka nowych materiałów wideo, które prezentują olbrzymią modyfikację do GTA V. Sam określa swój projekt jako GTA 5 Remake, w czym nie ma cienia przesady.

Wersja od NB.Design jest dużo bardziej szczegółowa od obecnej wydanej przez Rockstar. Nietrudno znaleźć więcej detali na dobrze znanych teksturach. Natomiast to rzecz jasna nie wszystko. NB.Design pokusił się o całkiem nowe elementy otoczenia, które znacznie wzbogacają krajobraz. Na ulicach widać dodatkowe kwiaty czy gęste drzewa. Znacznej poprawie uległo oświetlenie i sporo innych efektów graficznych. Oczywiście podobnych modów w sieci można znaleźć wiele, ale zdaje się, że to właśnie wizualizacja od NB.Design jest najbardziej kompletna. Czy tak będzie wyglądać GTA V Remake od Rockstar Games przeznaczony na PlayStation 5 oraz Xbox Series? Liczymy na to, że jeszcze lepiej.

NB.Design oferuje dostęp do GTA 5 Remake za 10 dolarów miesięcznie. To wersja typu Early Access, więc może zawierać błędy. Twórca nie ukrywa, że jest to nadal faza projektowa.

Aby w pełni skorzystać z możliwości Remake’u, trzeba mieć naprawdę mocny sprzęt, bowiem całość potrafi działać w rozdzielczości 4K. Co prawda twórca nie podaje wymagań sprzętowych, ale biorąc pod uwagę to, że modyfikacje potrafią zjeść sporo RAMu, należy przygotować się na duże wyzwanie.

Cały projekt można wspierać za pośrednictwem platformy Patronite. Przygotowane zostały trzy progi cenowe, ale dostęp do modyfikacji otrzymujemy dopiero po opłaceniu pakietu Gold za wspomniane wcześniej 10 dolarów.

Oficjalna wersja GTA V Remake przeznaczona na PlayStation 5 oraz Xbox Series nie ma jeszcze daty premiery. Rockstar Games podało kilka miesięcy temu, że gra ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.