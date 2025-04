Ta gra siądzie wam na psychikę. Jest do pobrania za darmo

Miłośnicy niepokojących, psychologicznych horrorów mają powód do zainteresowania — niezależny twórca TheCourget zaprezentował swoją najnowszą produkcję zatytułowaną „Schizophrenia”. To liniowa, fabularna gra FPP, w której wcielamy się w mężczyznę zmagającego się ze schizofrenią. Gra za darmo jest do pobrania na Steam.

SCHIZOPHRENIA, mroczna gra za darmo

Gry wideo i choroby psychiczne to tematy, które są przeznaczone do zdecydowanie dojrzałych odbiorców. W tym przypadku twórcy zabierają nas do dziwacznego, mrocznego i zdeformowanego świata, pełnego niepokojących wizji, niewyjaśnionych zagadek, które mają być wstępem do czegoś jeszcze większego i mroczniejszego. Cała rozgrywka trwa około 15 minut, lecz intensywność doznań sprawia, że trudno o niej szybko zapomnieć.

Gra może i nie należy do najdłuższych, ale przynajmniej możemy ją sprawdzić bez opłat. Jest dostępna bezpłatnie na Steam:

Dla fanów psychologicznego horroru i niepokojących gier narracyjnych to krótka, ale wyjątkowo intensywna propozycja, która zostawia po sobie ślad — i być może zapowiada coś większego w przyszłości.

Źródło: Steam