Gra dla miłośników fantasy do sprawdzenia za darmo. Zapisujcie się na testy

Legacy: Steel & Sorcery to połączenie soulslike’a z God of War i kilkoma innymi hitami. Gra za darmo dostępna jest do ogrania, ale trzeba się zapisać na testy!

Trochę jest to połączenie klimatu rodem z Fable nawet z niedocenianą Kena: Bridge of Spirits, a także mechanikami właściwymi dla hitów pokroju God of War oraz… soulslike’ami.

Gra za darmo, ale tylko dla wybranych

Inspiracji mógłbym wymieniać tak naprawdę bez liku, bo Notorious Studios pracuje nad istnym misz-maszem wielkich hitów, podejścia indie deweloperów oraz fundamentalnych zasad gatunku fantasy. Wszystko to w sosie, jak już wspomniałem, soulslike’a z nastawieniem na rozgrywkę PvPvE, czyli tak – jest to gra dla wielu graczy.

Nie wiem, czy ma szansę na sukces (tylko i aż tego potrzeba, aby gry multiplayer mogły okazać się udane), ale z pewnością wygląda nieźle. Grafika to jedno, bo niestety na zwiastunach i gameplayach widać spore niedociągnięcia techniczne. Nadal to jednak testy alfa i to takie, do których możemy zapisać się samemu. Ostatnie rozgrywki dla wybranych odbyły się w miniony weekend, lecz deweloper pozostawił możliwość zapisywania się na listę chętnych.

Aby twórcy mogli wziąć Was pod uwagę przy okazji kolejnych testów, wystarczy wyrazić zgodę na zapisanie się na listę osób chętnych do testowania produkcji. Gra, gdy tylko znów otworzy się przed graczami, pojawi się automatycznie na Waszym profilu na Steam.

Odkryj niebezpieczne piękno Legacy: Steel & Sorcery, ścigając się w poszukiwaniu zaginionych skarbów, walcząc z graczami i potworami w bezlitosnej walce akcji. Ale upewnij się, że znajdziesz drogę powrotną, zanim będzie za późno – albo ryzykujesz utratę wszystkiego. – czytamy w opisie produkcji

Nie znamy potencjalnej daty wydania gry we wczesnym dostępie dla wszystkich zainteresowanych.

