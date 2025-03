W to szalone połączenie kilku gatunków możecie grać za darmo. Już dostępne na Steam

Nie jest to jakiś bardzo dziwaczny koktajl, a do tego potencjalnie bardzo smaczny. Jeśli lubicie dynamiczne gry z nastawieniem na potyczki z bliska, dużo czasu spędziliście w LoL-u czy tym podobnych grach i nie macie nic przeciwko battle royale – najpewniej warto spróbować.

Asurajang – gra za darmo

W zasadzie nieco zaspoilowałem Wam, o co tak naprawdę chodzi w tej grze, bo w istocie jest to prawdziwie osobliwy miks gatunków z battle royale i hack’n’slashem na czele. No dobra, jest tu też typowo MOBO-we podejście do prezentowania rozgrywki, luźna stylistyka anime i tag Steam sugerujący… soulslike. Wiem, wiem, sporo tego. Ale jest też wiadomość, dzięki której przestaniecie być sceptycznie nastawieni – gra jest dostępna całkowicie za darmo w formule free-to-play.

Asurajang to, zgodnie ze słowami deweloperów, „sieciowa gra akcji PVP, która może spodobać się każdemu. Oferuje łatwy do poznania tryb Battle Royale z modnymi postaciami w stylu anime i wymagającą walką. Wybierz swoją ulubioną postać i weź udział w strategicznej bitwie między 33 graczami, aby odnieść zwycięstwo!”. Gdy ktoś twierdzi, że jego gra może „spodobać się każdemu”, jestem dość ostrożny, ale mimo wszystko zaintrygowany.

Nie jest to jedyna nowa gra na Steam, za którą nie trzeba płacić. Jest przecież kilka mniejszych nowości, bardzo ambitne battle royale z plastikowymi żołnierzykami albo ciekawy FPS. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.

Źródło: Steam