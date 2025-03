6 nowości całkowicie za darmo na Steam. Wśród nich „bardzo pozytywnie” przyjęta pozycja

Nowe gry za darmo zadebiutowały właśnie na platformie Steam. Czy warto w nie zagrać? To zależy, co lubicie. Gracze są zdania, że jeden tytuł zasługuje na wyróżnienie.

Tak naprawdę jest jednak za wcześnie, aby wyrokować. Wszystkie gry zadebiutowały ledwo dzisiaj z samego rana, więc tak naprawdę nie wiemy, czy każda oferuje podobny poziom. Gracze jednak dość szybko rzucili się na Lord And Maiden, czyli grę wydaną także na urządzenia mobilne, mającą przyciągnąć graczy… no cóż, powiedzmy że bardzo „specyficznymi” artworkami. Najwyraźniej się udało!

Gry za darmo na Steam – 6 premier:

Zacznijmy od pierwszej pozycji, czyli utrzymanego w ponurym, ale wyjątkowym klimacie Scarecrow Tactics. Jest to karciany bitewniak, w którym będziemy musieli przetrwać bitwę, opierając się na własnej talii, mierząc się z potężnymi wrogami. To, co rozbawiło mnie najbardziej, to jednak opis tej gry na Steam. Tłumaczenie Google Translatorem potrafi czasami zachwycić.

Dzięki unikalnym, ale prostym zasadom, strategicznym nabytkom i dziwacznym, ohydnym najemnikom gracze muszą przetrwać okropną bitwę, w której przegrana oznacza, że ​​pożądanie jeleń wodnych! – głosi pięknie przetłumaczony opis gry

No cóż – ja na pewno nie chcę „pożądanie jeleń wodnych”, więc lepiej wygrać te bitwy. No dobra, pośmialiśmy się, ale jest też szpiegowska skradanka z widokiem z góry, czyli Super Spy Violet. Dla fanów klasycznych odsłon MGS wydaje się świetną pozycją. Na deser pozostaje Lord And Maiden, „casualowa” strategia z elementami RPG, w której musimy dążyć do cywilizacyjnego katharsis. Gracze ją bardzo lubią (chyba wiem, czemu…), bo aż 94% ocen jest pozytywnych. Jest też piękne przygodowe Bosquet, niezwykle obfite w wyjątkowy klimat Luna and the Sea czy niezwykle urocze Pawfish Bay o łowieniu ryb!

