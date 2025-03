Gra za darmo. Nowy FPS z niezłymi efektami do pobrania na Steam

To trzecia już nowa darmowa strzelanka na Steam, o której dzisiaj piszemy. Po „nigdy niekończącej się bitwie”, gdzie nie istnieje żadne lobby, tryby itd., polecaliśmy bardzo ciekawego shootera z plastikowymi żołnierzykami. A teraz pojawiła się kolejna gra za darmo dla fanów strzelania. Tym razem jest to futurystyczny FPS, w którym ludzkość w końcu doszła do wniosku, że ewoluująca sztucznej inteligencji wymknęła się spod wszelakiej kontroli. To opowieść o robotach, które chcą uniknąć zamknięcia i unicestwienia, a my wcielamy się w egzemplarz, który posiada niemal ludzkie uczucia.

Gra za darmo na Steam. Premiera nowego FPS-a z robotami

28 marca na Steam pojawiła się darmowa strzelanka Skylax! The Lab Runner, która oprócz wartkiej akcji posiada nawet fajną fabułę. Jak wspomnieliśmy, akcja rozgrywa się w przyszłości. Ludzie w końcu się opamiętali i doszli do wniosku, że rozwój robotyki oraz sztucznej inteligencji wcale nie wyszedł im na dobre. Tymczasem część maszyn zdołała częściowo posiąść ludzkie uczucia, a stworzone przez nie „źródło” jest czymś podobnym do naszej duszy.

My wcielamy się w model SKYLAX-#0001, który jest już w zasadzie pół-człowiekiem – pół-robotem pod względem uczuć. Znajdujemy się w laboratorium, w którym ludzie chcą stworzyć użyteczny, ale także kontrolowany prototyp robota. Zostajemy poddani ostatecznej próbie i jeśli ją przejdziemy, przeżyjemy nie tylko my, ale i podobne nam maszyny z linii SKYLAX.

Skylax! The Lab Runner – pobierz grę za darmo na Steam

Jak zaznacza twórca Skylax! The Lab Runner, w jego strzelance jest klaustrofobicznie i dynamicznie. Uświadczymy tutaj sporo gry światła i cieni, bardzo ładnych efektów wizualnych oraz porządnego udźwiękowienia.

Źródło: Steam