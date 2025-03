Ta darmowa premiera na Steam jest genialna. Świetny pomysł dla fanów shooterów

Battle royale w świecie plastikowych żołnierzyków? Nie powiem, aby to był nowy pomysł, ale ta gra za darmo ma zadatki na to, aby zrobić to porządnie.

Na Steam właśnie pojawiła się nowa gra dostępna całkowicie za darmo – Mini Royale. Jeśli kiedyś bawiłeś się plastikowymi żołnierzykami i wyobrażałeś sobie epickie bitwy na podłodze w pokoju, to teraz możesz to przeżyć na ekranie. Gra przenosi graczy do ogromnej dziecięcej sypialni, gdzie w trybie Battle Royale lub Deathmatch plastikowi wojownicy walczą o przetrwanie.

Mini Royale wjeżdża na Steam – nowa gra za darmo

Za Mini Royale odpowiada studio IndigoBlue, które postawiło na dynamiczną rozgrywkę i nietypowe mechaniki. Żołnierzyki mogą korzystać z różnych broni, ale też bujać się na karniszach, wykorzystywać chwytaki i kreatywnie wykorzystywać otoczenie. Całość ma lekki, humorystyczny klimat, który przypomina klasyczne dziecięce zabawy, tylko że w wersji cyfrowej.

Gra niestety na ten moment zbiera mieszane opinie – zaledwie 69% recenzji na Steam jest pozytywnych. Gracze chwalą pomysł i stylistykę, ale niektórzy narzekają na balans i pewne techniczne niedociągnięcia. Twórcy zapewniają jednak, że będą pracować nad ulepszeniami, więc jest szansa, że Mini Royale z czasem stanie się jeszcze lepsze. Oby tak było, bo od dawna czekałem na jakąś sensowną grę o plastikowych żołnierzykach, która nie upadłaby kilka dni po premierze z powodu braku graczy.

Jeśli masz ochotę postrzelać się w pokoju pełnym zabawek i przypomnieć sobie, jak to było budować własne bitwy z plastikowych żołnierzyków, to może i warto sprawdzić Mini Royale? Nawet jeśli nie, to zawsze macie inne nowe battle royale, również dostępne całkowicie za darmo.

Źródło: Steam