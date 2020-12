Gothic II z nowym światem i świetnym dubbingiem. Zwiastun moda Kroniki Myrtany

W sieci pojawił się nowy zwiastun Gothic II: Kroniki Myrtany. Twórcy zaprezentowali graczom większy pokaz dubbingu.

Gothic II to jedna z tych produkcji, które pomimo swojego wieku stale trzymają przy sobie ogromną rzeszę fanów. Część miłośników Gothica zaangażowana jest w tworzenie rozbudowanych modyfikacji, których na rynku jest już całkiem sporo.

Są to zarówno malutkie mody, jak i ogromne projekty, które wyrosły już do mian pełnoprawnych rozszerzeń. Jedną z takowych produkcji są Kroniki Myrtany, które powstają już od kilku ładnych lat.

Modyfikacja ma oferować nowy świat, sporo usprawnień rozgrywki i nową historię, która okraszona zostanie w pełni profesjonalnym, polskim dubbingiem. Akcja moda została osadzona na wyspie Archolos.

Twórcy opublikowali nowy zwiastun Kronik Myrtany, w którym prezentują głównego bohatera – Marvina. Materiał ma na celu przybliżyć graczom same Archolos, Marvina i niektóre mechaniki dostępne w produkcji.

Trzeba przyznać, że jak na projekt fanów, jest to naprawdę ambitne dzieło. Sam zwiastun został zrealizowany naprawdę świetnie i nawet archaiczna oprawa Gothica II nie umniejsza jego jakości. Zanosi się na to, że Kroniki Myrtany będą jedną z najlepszych modyfikacji do Gothica.

Możecie już dodawać Gothic II: Kroniki Myrtany do swojej listy życzeń na Steam. Premiera moda planowana jest na 2021 rok.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.