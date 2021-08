Cenega zapowiedziała 11 nowych motywów puzzli. Wiedźmin 3, Far Cry 6 i wiele więcej

Niebawem do sklepów trafią kolejne puzzle marki Good Loot. I tym razem gracze będą mogli sięgnąć po edycje z najróżniejszych, największych marek ostatnich lat.

Zdecydowanie jest w czym wybierać! Poniżej znajdziecie pełną listę wariantów, których premierę przewidziano na 24 września 2021 roku – informuje Cenega w informacji prasowej. Rzućcie okiem, a raczej na pewno powinniście znaleźć coś z lubianych przez Was gier:

Good Loot Puzzle – lista nowych wariantów dostępnych od 24 września 2021 roku

Overwatch Heroes Collage – puzzle 1500 elementów

– puzzle 1500 elementów StarCraft II Kerrigan – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów Hearthstone Heroes of Warcraft – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów World of Warcraft Classic Onyxia – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów World of Warcraft Classic Zul’Gurub – puzzle 1500 elementów

– puzzle 1500 elementów Diablo Lord of Terror – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów Diablo IV Birth of Nephalem – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów Resident Evil 7 Main House – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów Far Cry 6 Dani – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów World of Tanks New Frotiers – puzzle 1000 elementów

– puzzle 1000 elementów Wiedźmin 3: Dziki Gon Geralt & Triss in Battle – puzzle 1000 elementów

Zastanawiacie się może, co wyróżnia goodlootowskie puzzle na tle innych? Tak się składa, że sam w przeszłości zakupiłem zestaw z grafiką z uwielbianego przeze mnie DOOMa Eternal. Byłem niezwykle zaskoczony jakością wykonania, specjalnym plakatem w zestawie oraz materiałowym woreczkiem do trzymania zawartości pudełka w środku. Sam plakat pełni też funkcję małej pomocy, ponieważ jest on rozmiarów 1:1 jak ułożona układanka. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to właśnie na nim kłaść każdy puzelek.

