God of War Ragnarok tym razem z cut-scenkami? Reżyser gry rozwiewa wątpliwości

W God of War z 2018 zastosowano technikę one shot. Zgodnie z tym, co wyjawił jeden z twórców produkcji, fani mogą spodziewać się tego samego w Ragnaroku.

Ostatnia gra z Kratosem w roli głównej korzystała z technologii imitującej pojedyncze ujęcie kamery, co pozwalało uniknąć powszechnego w produkcjach wideo podziału na rozgrywkę i cut-scenki. Jeden z graczy zapytał na Twitterze, czy w Ragnaroku może spodziewać się tego samego rozwiązania.

Na pytanie odpowiedział reżyser Matt Sophos. Twórca poinformował, że w kolejnej części God of War także nie będzie cut-scenek – do tytułu powróci sprawdzona technika one shot.

Ostatnio dowiadujemy się coraz więcej na temat GoW Ragnarok. Wcześniej pisaliśmy chociażby o rozmachu gry: produkcja ma zaoferować wszystkie dziewięć światów z mitologii nordyckiej. Okazuje się też, że tytuł będzie dwa razy dłuższy niż „pierwszy” God of War, który zapewniał około 20 godzin rozgrywki. Podczas PlayStation Showcase zaprezentowano też pierwsze wideo z produkcji. Dla przypomnienia zamieszczamy je poniżej.

Niestety wciąż nie ujawniono jednej z najistotniejszych informacji na temat nowego GoW-a, a mianowicie daty jego premiery.

One, unbroken shot like 2018. — Matt Sophos (@mattsophos) September 9, 2021