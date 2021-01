Fall Guys sezon 3.5. Nowości z Soniciem, Godzillą i gąską

W Fall Guys już wkrótce rozpocznie się sezon 3.5. Do gry trafi sporo nowości, które zachęcą graczy do powrotu do kolorowej gry battle royale.

Rok 2020 był wyjątkowy dla branży gier wideo. W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy otrzymaliśmy wiele wspaniałych gier, a także kilka niespodziewanych hitów, które podbiły serca graczy.

Among Us i Fall Guys cieszą się podobnym sukcesem w kwestii rozgłosu, choć ten drugi tytuł nieco już przygasł. Sporo graczy odeszło od nietypowego battle-royale, jednak do gry nadal loguje się średnio około 8 tysięcy użytkowników dziennie. To wystarczająca liczba,, aby zapewnić rozgrywkę powracającym i nowym fanom produkcji.

Wkrótce do gry trafi sezon 3.5, który wzbogaci ją o sporo nowości. Nie zmieni on znacząco rozgrywki, ale jeśli przypadła Wam do gustu formuła zabawy w FG, to nie powinniście być specjalnie rozczarowani.

Oto nowości, na jakie mogą liczyć fani hitu od Mediationic w sezonie 3.5:

Nowy poziom

Ponad 40 wariacji na temat istniejących poziomów

Fall Feed (więcej informacji wkrótce)

Nowa paczka DLC

Kostiumy Godzilli, Sonica i gąski z Untitled Goose Game

Nowe wydarzenia i kostiumy, które będą pojawiać się cyklicznie

Śródsezonowa aktualizacja pojawi się na serwerach Fall Guys w ciągu najbliższych tygodni. Mediatonic nie podało jeszcze oficjalnej daty debiutu łatki.

lmao who put that fan there? pic.twitter.com/1aVWkrlj04 — Fall Guys 🔜 Season 3.5 (@FallGuysGame) January 22, 2021

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.