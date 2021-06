Firma Marka Zuckerberga testuje reklamy w grach i aplikacjach VR. W ciągu kolejnych tygodni pierwsi intruzi pojawią się w produkcji Blaston.

Wyobrażacie sobie sytuację, gdy gracie w jakiś tytuł na VR i musicie przerwać na pół minuty, żeby zapoznać się z komercyjnym ogłoszeniem? Brzmi fatalnie. Ale wiele wskazuje na to, że to może stać się niebawem rzeczywistością – już nie wirtualną – dla użytkowników okularów Oculus.

Facebook przejął Oculusa w 2014 roku. To rodziło pewne obawy użytkowników googli VR – i jak się później okazało, słusznie. Firma Marka Zuckerberga wprowadziła bowiem wymóg posiadania konta w portalu społecznościowym, by móc korzystać z zestawu Oculus Quest 2. Natomiast teraz amerykański gigant testuje wprowadzanie spersonalizowanych reklam do gier i aplikacji VR.

Oczywiście Facebook zapewnia, że na razie to są tylko plany i zamierzenia – i że będzie zbierać opinie użytkowników gogli, żeby gdy już coś takiego jak marketing w wirtualnej rzeczywistości wejdzie w życie, przysporzyło jak najmniej udręk użytkownikom technologii.

W ciągu kilku kolejnych tygodni reklamy mają zostać dodane do gry Blaston oraz jakichś dwóch nieujawnionych dotąd aplikacji. Później będą stopniowo pojawiały się też w kolejnych rejonach wirtualnego świata.