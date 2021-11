Elden Ring zadziała w dwóch trybach na PS5. Ujawniono szczegóły

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jedna ze znanych sieci sklepów ujawniła, jakie tryby działania otrzyma Elden Ring na PlayStation 5. Obejdzie się bez udziwnień i raczej każdy będzie usatysfakcjonowany.

Najnowsza produkcja From Software otrzyma tryby „jakość” i „wydajność” – czytamy na stronie Gamestop. Pierwszy z nich zaoferuje rozgrywkę w rozdzielczości wyświetlania maksymalnie 4K. Drugi z kolei umożliwi granie w nawet 60 klatkach na sekundę. Jak widać, From Software zdecydowało się na dość standardowy wybór, ale może to i lepiej.

Nie wiemy jednak, czy poza rozdzielczością i płynnością, tryby wpłyną na inne elementy oprawy. Jest to jak najbardziej możliwe, choć oficjalny opis ustawień nic na ten temat nie wspomina. Kwestią czasu jest, zanim From Software ujawni kolejne szczegóły swojego nadchodzącego dzieła.

Wczoraj zaprezentowano pierwszy dłuższy materiał z rozgrywki Elden Ring. Mogliśmy na nim ujrzeć eksplorację świata, starcia z pomniejszymi przeciwnikami oraz oczywiście walkę z większym bossem. Do tego pokazano elementy multiplayer. O szczegółach przeczytacie w tym artykule.

Premierę najświeższej gry From Software zaplanowano na 25 lutego 2022 roku. Zagramy w nią na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.