Gra czerpiąca garściami z Maxa Payne’a dostanie film. Nadciąga nowa ekranizacja

El Paso, Elsewhere dostanie swój własny film! Indycza wersja Maxa Payne’a z wampirami i potworami doczeka się ekranizacji, a w głównej roli może pojawić się popularny aktor.

Variety donosi o jeszcze jednej ekranizacji gry wideo w produkcji. Co ciekawe, teraz filmowcy na warsztat wzięli dość mocno przeoczonego indyka, w którym ścigamy wampiry zagrażające światu.

El Paso, Elsewhere ale jako film

Jeśli lubujecie się w serii Max Payne, ale cenicie także dobre kino, to nie macie łatwego życia. Kultowa seria gier od Remedy doczekała się filmowej adaptacji, która była tak zła, że słusznie dziś mało kto o niej pamięta. Tragikomiczny film niestety nie dorównał legendzie, która na szczęście ma powrócić w formie remake’ów pierwszych dwóch odsłon.

Formuła korytarzowej strzelanki TPP z istotną mechaniką spowalniania czasu przez lata była męczona przez wielu deweloperów. W pewnym momencie można było wręcz odnieść wrażenie, że każdy chce zrobić swojego własnego Maxa Payne’a. Po latach pomysł gdzieś tam powoli umarł, a gaming przeszedł ewolucję, która wykluczyła tego typu gry z segmentu AAA (z wyjątkami, rzecz jasna). Co innego scena indie.

To właśnie w formie niskobudżetowego projektu ukazało się El Paso, Elsewhere, czyli strzelanka z wampirami, wilkołakami i innymi stworami w rolach głównych, w której ścigamy zagrażające światu istoty. W zasadzie gra się w to niemal identycznie jak niegdyś w Payne’a, więc polecam sprawdzić, jeśli akurat jesteście fanami. Tym bardziej że teraz powstaje film. Za ekranizację odpowiada Di Bonaventura Pictures, z producentem Colinem Starkiem i Lorenzo di Bonaventurą.

Jak informuje Variety, trwają również rozmowy nad angażem popularnego aktora LaKeitha Stanfielda (nominowanego do Oscara za rolę w filmie “Judasz i Czarny Mesjasz”), który także ma wyprodukować obraz. “Walcz z wilkołakami i wampirami w zmieniającym rzeczywistość motelu. Nurkuj przez barykady, aby uciec z uścisku złych marionetek. Zniszcz złoczyńcę, którego kochałeś. Nowy, trzecioosobowy list miłosny do klasycznych strzelanek. Neo-noir nigdy nie wyglądało tak dobrze” – głosi opis gry na Steam.

Źródło: Variety