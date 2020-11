Dziś premiera Xbox Series – specyfikacja, gry, wsteczna kompatybilność, wersje konsoli

Xbox Series X i S wreszcie zawitały na polskim i zagranicznym podwórku. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem konsoli, to sprawdź, która wersja będzie dla ciebie odpowiedniejsza.

Microsoft jako pierwszy rozpoczął wyścig w kategorii next-genów. Linie startu przekroczyły już dwa modele z rodziny Xbox Series i gnają one ku chwale Zielonych. Czy warto się nimi zainteresować i przedłożyć ponad ofertę Sony? Wszystko zależy od tego, na czym Wam najbardziej zależy. Abyście mieli dokładny przegląd ich możliwości, zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o XSX i XSS. No to zaczynamy…

Xbox Series X specyfikacja:

CPU : 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,8 GHz

: 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,8 GHz GPU : AMD RDNA 2 o mocy 12 TFLOPS, 52 CU z taktowaniem 1,825 GHz

: AMD RDNA 2 o mocy 12 TFLOPS, 52 CU z taktowaniem 1,825 GHz Pamięć RAM : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Pamięć wewnętrzna : 1TB SSD NVME

: 1TB SSD NVME Wbudowany napęd : 4K Ultra HD Blu-ray

: 4K Ultra HD Blu-ray 1 port HDMI 3.1 Gen 1

Wymiary: 15.1 cm x 15.1 cm x 30.1 cm

Masa 4.45 kg

Moim zdaniem Microsoft zaszalał z ceną modelu Series X, ale w tym bardzo pozytywnym sensie. Za 2249 zł nie udałoby nam się skompletować PC o podobnej wydajności. A trzeba podkreślić, że w tej konsoli drzemie spora moc. Na pokładzie znajdziemy podzespoły, które mają umożliwić granie w rozdzielczości 4K i 60 kl/s. Jest to więc sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników.

Xbox Series S specyfikacja:

CPU : 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,6 GHz

: 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,6 GHz GPU : AMD RDNA 2 o mocy 4 TFLOPS, 20 CU z taktowaniem 1,565 GHz

: AMD RDNA 2 o mocy 4 TFLOPS, 20 CU z taktowaniem 1,565 GHz Pamięć RAM : 10 GB GDDR6, magistrala 128-bitowa

: 10 GB GDDR6, magistrala 128-bitowa Pamięć wewnętrzna : 512 GB SSD NVME

: 512 GB SSD NVME 1 port HDMI Gen 2.1

Wymiary: 6.5 cm × 15.1 cm × 27.5 cm

Masa 1928 g

Mniejsza moc równa się mniejsze zainteresowanie graczy? Niekoniecznie… Series S jest interesującą platformą, o ile nie chcemy wydać za dużo pieniędzy (1349 zł) i celujemy w rozgrywkę w rozdzielczości 1080p przy 60 kl/s. Zanim jednak zdecydujecie się na zakup, weźcie pod uwagę o połowę mniejszy dysk niż w modelu X – w standardzie jest tylko 512 GB, z czego 148 GB jest zarezerwowane na system operacyjny. To oznacza, że jednocześnie nie pomieścimy zbyt wielu gier. Dodatkowo jest to wariant bez czytnika płyt, toteż będziemy skazani na zbieranie gier w bibliotece cyfrowej.

Gry na premierę

Na start gracze będą mogli przetestować aż 3o gier w pełni wykorzystujących moc nowych konsol, a w tym kilka debiutujących razem z konsolą – mowa tu o AC: Valhalla, Bright Memory, Enlisted, The Falconeer, Yakuza 7: Like a Dragon, Observer: System Redux.

Osoby, które posiadają już na swoim koncie wymienione poniżej gry, otrzymają w niektórych przypadkach bezpłatną aktualizację, która usprawnia oprawę graficzną, przyspiesza działanie lub poprawia wcześniejsze błędy wykryte w rozgrywce.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Kompatybilność wsteczna

Od pierwszego dnia będziemy mogli odpalić wszystkie gry z poprzedniej generacji, zarówno z płyty, prywatnego konta jak i biblioteki Xbox Games Pass. Wystarczy zainstalować grę, a resztą zajmie się system. Jest to rzecz jasna swoisty powrót do przeszłości i gier, które znamy, z tymże w troszeczkę ulepszonej wersji. Microsoft unowocześnił ich grafikę dzięki systemowi Auto HDR. Każda starsza gra zostanie uruchomiona z wyższym kontrastem dynamicznym.

Wartością dodaną jest również aktywna opcja filtrowania anizotropowego 16x oraz przyspieszenie działania gier do 60 kl/s. Nie wiadomo tylko jak dużo gier z XONE, X360 i pierwszego Xboxa skorzysta ze wspomnianych usprawnień. Aczkolwiek jedno można od razu potwierdzić – wszystkie będą wczytywać się znacznie szybciej dzięki wbudowanym dyskom NVMe.

Akcesoria Xbox Series

Microsoft zaproponuje użytkownikom szeroką kompatybilność wsteczną nie tylko w obszarze gier. Z najnowszą konsolą będą współpracować wszystkie słuchawki, pady, kamery dedykowane dla Xbox Series oraz Xbox One. A skąd będziemy mieć pewność, że nowy sprzęt współgra z naszą konsolą? Wybór właściwych urządzeń będzie dość łatwy, bowiem o wsparciu dla urządzeń poinformuje nas nalepka na kartonie. Zieloni specjalnie wystartowali z programem Design for Xbox, aby użytkownicy nie mieli problemu z zakupem właściwych akcesoriów do konsoli.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem konsoli Microsoft, to mimo problemów z dostępnością jest jeszcze szansą zamówić ją np. w Media Expert – Xbox Series X, Xbox Series S.

Grzegorz Rosa