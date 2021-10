Cyfrowa edycja Dying Light na Switcha zakazana w europejskiej dystrybucji [AKTUALIZACJA]

Do niecodziennej sytuacji doszło w przypadku gry Dying Light w wydaniu na konsolę Nintendo Switch. Jeśli chcecie przejść tytuł na wymienionym sprzęcie, musicie nabyć fizyczną kopię.

AKTUALIZACJA

Community Manager Techlandu poinformował na Twitterze, że cyfrowe wydanie Dying Light na Nintendo Switch powinno zostać ponownie udostępnione w Nintendo eShop około godziny 18:00 czasu polskiego.

Niedawno premierę miało switchowe wydanie ukochanej przez wielu graczy gry Techlandu. Niestety, okazuje się, że „z cyfrą” jest pewien problem związany ściśle z dystrybucją. Nintendo eShop zarejestrowany jest na Niemcy, a gry wydawane na terenie tego regionu muszą się wiązać ze spełnieniem określonych norm. Choć w teorii Dying Light można by zakupić przykładowo na terenie Polski z poziomu Pstryczka, proces byłby traktowany, jakby odbywał się na terenie sąsiadów z zachodu.

Jeśli chodzi o wersję cyfrową, to ze względu na charakter zawartości, cyfrowa wersja gry jest obecnie zakazana w Niemczech, gdzie europejski eShop jest oficjalnie zarejestrowany. Uniemożliwia to oficjalną dystrybucję gry w krajach europejskich, a także w Australii i Nowej Zelandii. Obecnie pracujemy z naszym partnerem i lokalnymi władzami nad usunięciem zakazu tak szybko jak to możliwe.

Gra jest dostępna cyfrowo w USA i Azji, a wersja detaliczna jest dostępna na całym świecie (z wyjątkiem Niemiec).