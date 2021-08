Diablo 2 Resurrected pozbawione funkcji na konsolach. Gracze narzekają, na zmiany się nie zanosi

Gracze konsolowi nie są do końca zadowoleni z bety Diablo 2 Resurrected. Produkcja w tej wersji jest pozbawiona funkcji szukania lobby.

Trwają testy remake’u Diablo 2. Ogólne wrażenia fanów są raczej pozytywne, choć znalazło się miejsce na parę zastrzeżeń. Do sieci napływają kolejne uwagi, tym razem takie skupiające się na wersji konsolowej.

Okazuje się, że – w odróżnieniu do wersji PC – gracze nie mogę wyszukiwać lobby multiplayer po nazwie. Chcąc grać online, po prostu dołączamy do losowej gry lub do lobby ze znajomymi. Jeśli graliście w oryginalne Diablo 2, brak tej funkcji w Resurrected może Was bardzo zaboleć.

Gracze rozmawiają na ten temat na forum Reddit i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Według części społeczności, brak wspomnianej funkcji na konsolach jest gigantycznym problemem.

Obecne konsolowe opcje znajdowania i tworzenia gier są rozczarowującym odejściem od oryginalnego D2 i znaczącym krokiem wstecz w stosunku do pecetowej wersji remake’u. Niemożność wymieniania nazw i list gier zmienia cały feeling gry i sprawia, że podstawowe filary doświadczenia, takie jak Baal Runy, wolne rozgrywki, szybkie gry i pomaganie innym graczom są w zasadzie niemożliwe do osiągnięcia. To pozbawia wersję konsolową ogromnego elementu społecznościowego. – napisał jeden z graczy na forum Reddit serii Diablo

Na szczęście jeszcze nie wszystko stracone. Istnieje szansa, że Blizzard wprowadzi taką opcję w aktualizacji lub jeszcze przed premierą gry. Możliwe też, że funkcja ta ostatecznie wcale się nie pojawi, co według mnie jest niestety dużo bardziej prawdopodobne.

W tym przypadku warto rozważyć, czy chcemy inwestować w wersję konsolową, czy PeCetową. Wszystko zależy od mocy naszego sprzętu i preferowanej platformy, ale chyba każdy by wolał, żeby wszystkie wersje Diablo 2 Resurrected oferowały podobne funkcje. Szczególnie, jeśli mówimy o czymś, co jest istotnym elementem rozgrywki multiplayer.