Sprawdź za darmo premierę kwietnia. Potwory, mechy i wampiry na PC, PlayStation oraz Nintendo Switch

Fani gier z gatunku jRPG z turowym systemem walki i widokiem TPP mogą sięgnąć po darmową wersję próbną nadchodzącego SaGa Emerald Beyond. Choć to bardzo stara seria od Square Enix, rozwijana od 1989 roku, to nieco zapomniana. Nowa odsłona pojawi się 25 kwietnia na PC, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, a nawet na systemach iOS oraz Android. Jednak to tylko posiadacze dużych platform mają przyjemność pobrać demo.

Demo SaGa Emerald Beyond do pobrania m.in. na PlayStation

Po wersję demonstracyjną na swoją platformę należy się udać odpowiednio do PS Store lub Nintendo Store. Wersję na PC również pobierzemy jeszcze dzisiaj – o godzinie 18:00 czasu polskiego dostaniecie ją na karcie gry Steam. Demo to około godzina rozgrywki.

Wersja demonstracyjna oferuje dostęp do początku historii protagonisty Tsunanoriego Mido i pozwala zapoznać się z bardzo strategicznym systemem walki, z którego słynie seria SaGa. Pamiętaj, że przeniesienie zapisów rozgrywki z wersji demonstracyjnej do pełnej wersji gry jest niemożliwe. PS Store

Choć w wersji demo poznamy zaledwie początek przygody, pełna wersja SaGa Emerald Beyond oferuje 17 różnorodnych fantastycznych światów. Poznajemy losy szóstki bohaterów, wśród których znajdziemy wampira, śpiewającego mecha czy detektywa prowadzącego śledztwo. Deweloper obiecuje, że tylu różnych wątków fabularnej w serii SaGa jeszcze nie widzieliśmy.

Pamiętajcie, że niemal codziennie możemy coś dostać lub sprawdzić bez wydawania pieniędzy. Tutaj znajdziecie wszystkie opisywane przez nas gry za darmo.

Źródło: https://twitter.com/SaGaGame/status/1775478437161181427