Deadpool 3 zostanie wydany i otrzyma kategorię R

Wielu fanów Marvela zastanawiało się czy film Deadpool 3 się ukaże. Potwierdzono tą informację, produkcja uzyska kategorię R.

Prezes Marvel Studios – Kevin Feige, potwierdził powrót Deadpoola. Poinformował również, iż widowisko zostanie osadzone w uniwersum Marvel Cinematic Universe. Za scenariusz ma odpowiadać Ryan Reynolds, który pracował nad takimi pozycjami jak: Deadpool (część pierwsza i druga), Wieczny Student i Narzeczony mimo woli. Pomogą mu w tym również siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Loeglin.

Film otrzyma kategorię R, co oznacza, iż jeżeli mamy poniżej 17 lat to powinniśmy oglądać widowisko z rodzicami. Bohater na pewno nie zostanie więc ugrzeczniony i należy przygotować się na krwawy i pełen brutalnych scen spektakl.

Wade Wilson bardziej kojarzony jako Deadpool, to bohater ze stajni Marvela. Postać jest nieomal nieśmiertelna, dzięki cechującym ją zdolnościom regeneracyjnym. Nie powstrzymają go naboje wystrzeliwane przez karabiny maszynowe, ostrza czy wybuchy granatów. Protagonista słynie też z czarnego poczucia humoru, za który uwielbiają go fani.

Data premiery filmu nie została na chwilę obecną ogłoszona.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.