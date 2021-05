Do obejrzenia nowego trailera Days Gone przydałby się monitor za ponad 3 tysiące złotych

Premiera Days Gone na PC już dzisiaj. W związku z tym do sieci trafił trailer premierowy gry. Z jakiegoś powodu PlayStation zdecydowało się zaprezentować grę w niecodziennym formacie, który mogą zaoferować monitory za parę tysięcy złotych.

PlayStation doskonale wie, jak przyciągnąć do siebie graczy. Ich kampanie marketingowe niejednokrotnie korzystały z naprawdę ciekawych pomysłów. Jeszcze niedawno pisaliśmy o nietypowym spocie reklamowym live-action, a dzisiaj chcemy Wam zaprezentować launch trailer Days Gone na PC. Już od pierwszych sekund większość naszych czytelników odczuje lekką dezorientację, ponieważ poniższe wideo zostało przygotowane w formacie 32:9. Za monitor o takiej rozdzielczości zapłacimy dzisiaj minimum około 3 tysiące złotych.

Port gry ma cechować się kilkoma urozmaiceniami, między innymi produkcja zaoferuje nam wsparcie dla monitorów o niestandardowych formatach. Choć obecnie większość wyświetlaczy na biurkach graczy raczej jest wyprodukowana z myślą o 16:9, to coraz popularniejszy staje się również 21:9. Te zdecydowanie lepiej nadają się również do pracy. Widać, że osoby odpowiedzialne za zwiastun premierowy wiedzą, czym najlepiej zareklamować grę.

Days Gone na PC oferuje graczom jeszcze parę innych udogodnień. Wielu ucieszy wsparcie wielu różnych kontrolerów, w tym tych produkowanych z myślą o konsolach Xbox. Obsługa szerokich monitorów jest oczywiście jednym z wielu ustawień graficznych, do których posiadacze PlayStation nie mają dostępu do dzisiaj. W związku z tym właściciele edycji na komputery osobiste będą mogli dostosować poziom grafiki na miarę możliwości swojego sprzętu.

