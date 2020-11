David Lynch stworzy serial dla platformy Netflix

Znany reżyser David Lynch nakręci serial, który obejrzyjcie na platformie Netflix.

Tytuł roboczy serialu brzmi Wisteria. Czym jest wisteria? Jest to roślina zwana również glicynią, którą można spotkać w Chinach, Korei, Japonii oraz USA. Na chwilę obecną nic nie wiadomo o scenariuszu i ciężko stwierdzić czy widowisko będzie miało jakikolwiek związek z cudownie kwitnącymi pnączami. Za fabułę będzie odpowiadał David Lynch. Zdjęcia są planowane na początek maja 2021 roku.

Jest bardzo prawopodobne, iż część materiałów powstanie w Calvert Studios. Kręcono tam m.in. jeden z sezonów kultowego serialu Twin Peaks, będącego inspiracją dla Archiwum X. Producentką serialu ma zostać Sabrina S. Sutherland, który pracowała m.in. przy filmach Gray House czy Lady Blue Shanghai.

David Lynch to niezwykle kontrowersyjny twórca. Wypracował sobie własny styl, odwołujący się do elementów surrealistycznych i fantastycznych. Jego filmy można intepretować na wiele różnych sposobów. Amerykanin zasłynął z takich produkcji jak: Głowa do wycierania, Człowiek Słoń czy Mulholland Drive.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.