Cyberpunk 2077 wzbogacił się o ciekawą modyfikację inspirowaną funkcją z GTA V. Moder usprawnił szybką podróż w grze i dodał jej nieco klimatu.

Wciąż oczekujemy na nową aktualizację do Cyberpunka. Problemy CD Projektu dały się we znaki wszystkim posiadaczom gry i premiera łatki została opóźniona na bliżej nieokreślony termin. W międzyczasie nad poprawą i rozwojem gry czuwają dziesiątki moderów.

Efekt szybkiej podróży w Cyberpunk 2077 jak z GTA V

Do Cyberpunka trafiła bardzo przyjemna ciekawostka od modera o pseudonimie keanuWheeze. Jego projekt sprawia, że szybka podróż w Cyberpunku przypomina przełączanie się między postaciami w GTA V. Przeniesienie się między jednym i drugim końcem mapy opatrzone jest efektowną animacją z lotu ptaka.

Dodatkowo mod GTA Travel pozwala na podróżowanie z dowolnego miejsca. Jeśli zdecydujemy się na włączenie tej opcji, nie musimy podchodzić do specjalnej stacji szybkiej podróży. W efekcie przemieszczanie się po Night City i okolicach staje się dużo łatwiejsze.

Co więcej, moc pozwala na dowolną konfigurację rzeczonej funkcji. Gracz może ustawić preferowaną szybkość odtwarzania animacji, wysokość kamery i parę innych szczegółów. GTA Travel możecie pobrać w tym miejscu. Instrukcję instalacji znajdziecie poniżej.

Pobierz i zainstaluj CyberEngineTweaks

Pobierz GTA Travel

Przenieś folder GTA Travel do folderu Cyberpunka 2077

Struktura plików moda powinna wyglądać następująco:

LokalizacjaCyberpunka/Cyberpunk2077/bin/x64/plugins/cyber_engine_tweaks/mods/gtaTravel/init.lua

Instalacja jest prosta i nie pochłonie za dużo Waszego czasu. Efekt końcowy wygląda bardzo przyjemnie, choć mod wymaga nieco dopracowania.

Cyberpunk 2077 odżyje dzięki modom

Cyberpunk ma wiele problemów, ale w gruncie rzeczy jest bardzo dobrą grą. Niestety, początkowy, katastrofalny stan produkcji wpłynął na jej aktualną popularność. Cena gry błyskawicznie spadła, zaangażowanych graczy jest coraz mniej (to w końcu tytuł single-player) i wiele osób wstrzymało się z przechodzeniem kampanii do czasu jej załatania.

Poza łatkami oczekujemy też na zapowiedź dodatków. O ile najnowsze dzieło CD PROJEKT RED jest wypełnione zawartością, tak dobrze by było w końcu udostępnić obiecane DLC i płatne rozszerzenia. Póki co gracze rozwijają Cyberpunka na własną rękę i wychodzi im to bardzo dobrze. Do gry trafiają dziesiątki modów miesięcznie i choć nie są jeszcze bardzo rozbudowane, to niektóre mogą robić wrażenie.

Jeśli szukacie ciekawych modyfikacji do Cyberpunka, to zerknijcie na naszą listę. Znajdziecie w niej parę dobrych i przydatnych zmian, które wzbogacą Waszą rozgrywkę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.