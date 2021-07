Bardzo możliwe, że jeszcze dziś zobaczymy w akcji Company of Heroes 3. Relic Entertainment rozpoczęło odliczanie do pewnego tajemniczego pokazu.

Studio Relic Entertainment rozwija od dłuższego czasu Age of Empires IV, ale z całą pewnością pracuje też nad innymi projektami. Wygląda na to, że jeden z nich zobaczymy już dziś. Dodatkowo może on ucieszyć fanów Company of Heroes.

Na kanale Twitch.tv studia Relic wystartowało tajemnicze odliczanie. Wiemy, że dotyczy ono ujawnienie nowej gry lub zawartości. Jeśli spojrzymy na filmiki towarzyszące odliczaniu, nie ma żadnych wątpliwości, że dotyczy ono Company of Heroes. Mowa tu najpewniej o Company of Heroes 3 lub – w mniej ekscytującym i równie mniej prawdopodobnym przypadku – DLC do CoH 2.

Na pierwszym planie co rusz pojawiają się nagrania pokazujące żołnierzy i bitwy z czasów II wojny światowej. Dodatkowo całość jest odpowiednio stylizowana. Możemy więc wykluczyć, że Relic pokaże nowe Dawn of War.

W tle widzimy Włochy oraz fragment północnej Afryki. Gracze spekulują, że w CoH trafimy właśnie do któregoś z wspomnianych regionów. Co więcej, warto zauważyć, że kamera z każdą godziną zbliża się coraz bardziej do Włoch. Kto wie, może to właśnie tam będzie osadzona kampania gry?

Odliczanie powinno zakończyć się dziś o godzinie 19:00. Niewykluczone, że w trakcie transmisji – jeszcze przed wieczorem – pojawią się kolejne wskazówki dotyczące nadchodzącego tytułu.

Twitch embedding powered by embed.tube