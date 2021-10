Oto horror, w którym jako pociąg polujemy na gigantycznego pająka. Zobaczcie trailer

Two Star Games zapowiedziało Choo-Choo Charles – nietuzinkowy horror, w którym żółty pociąg będzie walczył z pająkowatym potworem. Zapowiedzi towarzyszy krótki, ale treściwy trailer.

Oto ciekawa propozycja dla tych, którzy nie lubią pająków, ale mają pociąg do pociągów. Głównym bohaterem Choo-Choo Charles jest kierowca żółtej lokomotywy, który decyduje się wyruszyć na nocne łowy, by zabić gigantycznego potwora o imieniu Charles. Nie wiadomo, skąd wziął się ten pająk-gigant, ale wiadomo jedno – ma on ochotę na ludzi i nie waha się ich pożreć, gdy tylko nadarzy się okazja.

Zabicie pająka będzie głównym celem, ale nie jedynym. Mamy przede wszystkim kręcić się po miejscowości i wykonywać różne zadania, które otrzymamy od mieszkańców. W międzyczasie rozbudujemy naszą lokomotywę, zwiększając jej prędkość – i ulepszymy broń, którą później wykorzystamy w walce z pająkiem.

Trailer pokazuje emocjonujący pojedynek pociągu z potworem. Nie ma co liczyć na to, że będzie to wysokobudżetowy tytuł, ale oryginalny pomysł na horror na pewno znajdzie zwolenników.

Produkcja trafi do graczy w pierwszym kwartale 2022. Można ją dodawać do listy życzeń na Steamie.