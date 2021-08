Car Mechanic Simulator 2021 hitem. Fani wniebowzięci, wydawca liczy pieniądze

PlayWay ma powody do zadowolenia. Koszty produkcji Car Mechanic Simulator 2021 zwróciły się już pierwszego dnia po premierze, a fani motoryzacji bardzo chwalą tytuł na Steamie.

Stworzona przez Red Dot Games gra zadebiutowała na platformie Valve 11 sierpnia. Okazuje się, że wszystkie koszty produkcji Symulatora Mechanika zwróciły się już w pierwszą dobę od premiery. Chodzi o 2,7 mln złotych. Taką kwotę przeznaczono nie tylko na grę, ale i rozszerzenie, wersje na konsole PS4 i Xboksa One, marketing i testowanie.

Najnowsza wersja Car Mechanic Simulator zbiera bardzo pochlebne recenzje na Steamie. Na tę chwilę produkcja doczekała się 1803 opinii; aż 93 procent to opinie pozytywne.

W porównaniu do poprzednich odsłon CMS 21 doczekał się szeregu ulepszeń i rozszerzeń. Wśród nich znalazły się chociażby system wymiany płynów i pozycjonowanie świateł. To bardzo podoba się sympatykom grzebania przy autach. Chwali się też liczbę pojazdów do naprawy, których jest aż 72.

Gracze doceniają również przystępną cenę tytułu – aktualnie wynosi ona 85 złotych (z 5-procentowym rabatem; premierowa cena to 90 złotych). A jeśli ktoś nie jest pewien, czy Car Mechanic Simulator 2021 to gra dla niego, to może przed zakupem wypróbować wersję demonstracyjną. W tym celu wystarczy wejść na stronę produkcji na Steamie i kliknąć przycisk Pobierz przy informacji o demie.