Batman. Jeff Ward znany z filmów Marvela parodiuje postać z DC

Jeff Ward zagrał jako Batman, w kilkuminutowej parodii.

Gdy Batman dowiaduje, że zbankrutował, a cały jego dobytek został sprzedany, postanawia zrobić wszystko aby się odkuć. W tym celu Człowiek Nietoperz podejmuje współpracę z francuskim filmowcem. Wszystko po to, by w ramach zbiórki, odzyskać utracony majątek.

Batman opowiada o swoich ostatnich doświadczeniach, biega po placu zabaw i dzieli się spostrzeżeniami na temat gejowskiej miłości. Zobaczymy go także śpiącego na drzewie i pojedynkującego się z plastikowym dinozaurem. Utrzymany w humorystycznej konwencji filmik, spodobał się wielu widzom, zwłaszcza tym lubiącym absurdalne żarty.

Najważniejszy pozostaje cel wypuszczenia materiału video do sieci. Geoffrey Colo będący producentem filmu Agenci Tarczy (Shield) stworzył mockument, aby wesprzeć pracowników branży filmowej Takich jak: oświetleniowcy, scenografowie czy kostiumolodzy. Którzy to ucierpieli z powodu pandemii. Pieniądze mają trafić do fundacji Emergency Relief Fund.

