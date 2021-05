Apsulov: End of Gods – świetny horror zmierza na konsole

Z Apsulov: End of Gods dotychczas mogli zetknąć się wyłącznie właściciele PC, teraz z historią zapoznają się również konsolowcy.

Tytuł od Angry Demon Studio to pozycja, która ukazała się w sierpniu 2019 roku na PC. Produkcja przedstawiała bardzo nietypową rzeczywistość, gdzie elementy rodem z filmów science-fiction mieszały się z mitologią nordycką. Twórcy przybliżają historię produktu na karcie Steam (zobacz więcej):

W świecie technologii i mitologicznych artefaktów, chaos panuje nad krainą ludzi. Twój bohater odnajdzie swój cel i przeznaczenie w otaczającym Cię chaosie. W tym futurystycznym horrorze nordyckim budzisz się w świątyni z betonu i stali, wzniesionej by badać i wykorzystywać światy Yggdrasil, a także przechowywać artefakt pogrzebany w ziemi eony temu. Odkryj sekrety mitologii, artefakty i krainy Yggdrasil w Apsulov: End of Gods.

W wir przygody będą mogli zatopić się posiadacze platform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Tytuł znajdzie się w dystrybucji latem. Co ciekawe na rynek trafi również fizyczne wydanie produkcji, ale będzie ono dedykowane wyłącznie posiadaczom konsol firmy Sony. Zawierać ma ono (tak jak pozostałe edycje) cyfrowe dodatki w postaci artbooka i ścieżki dźwiękowej.

Oś rozgrywki koncentruje się wokół rozwiązywania zagadek, a także poszukiwaniu tajemniczych przedmiotów, których zdobycie pozwoli zobaczyć dalszy ciąg opowieści. Z kolei wykorzystując cybernetyczne ramię Jarngreipr, będziemy w stanie pokonać czyhających na nas wrogów.

Gracze o Apsulov: End of Gods

Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Średnia ocen recenzentów na portalu Metacritic to 71% (opinie dziennikarzy) i 72% (noty graczy). Tytuł chwalono za interesująco przedstawioną oprawę wizualną – wrażenie robią szczególnie pomysłowo zaprojektowane lokacje. Doceniono również wciągającą fabułę, która przekona do siebie zwłaszcza osoby zaznajomione z nordyckimi mitami. Z kolei dzięki zaimplementowaniu polskiej wersji językowej, z tytułem zapoznają się wszystkie osoby, które nie znają mowy Szekspira (jak wiecie nie zawsze jest to normą).



Niestety nie wszystko zagrało. Animacja przeciwników pozostawia sporo do życzenia zaś atmosfera podczas zabawy mogłaby być gęstsza. Nie czuć tutaj również grozy i zaszczucia, która powinny być obecne w survival horrorze.

Jeśli nigdy nie słyszeliście o produkcji, a chcecie zagrać na PC, sprawdźcie czy Wasz komputer spełnia wymagania.

64-bitowy procesor i system operacyjny: Windows 7, 8, 8.1, 10 64-bit

Procesor: Intel core i3 or equivalent AMD

Pamięć: 4 GB RAM

Karta graficzna: GTX760

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 8 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: DirectX compatible.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.