Amber Heard cieszy się, że wystąpi w filmie Liga sprawiedliwości

Była żona Johnnego Deppa-Amber Heard, jest szczęśliwa mogąc współpracować z nerdami przy tworzeniu filmu Liga sprawiedliwości.

Amerykańka aktorka i modelka przyznała się, że uwielbia nerdów, a Zack Snynder (reżyser produkcji) jest ich idealnym przykładem. Pracując przy filmach o superbohaterach warto za nimi podążać, by być w zasięgu ich pasji do projektu. Amber Heard w widowisku wcieli się Mere, a więc żonę Aquamana i królową Atlantydy. Swoim zamiłowaniem do geeków, podzieliła się w trakcie wywiadu, który promował serial Bastion.

Podczas seansu Ligi sprawiedliwości, ujrzymy takie sławy jak: Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman) czy Jason Momoa jako Aquaman. Widowisko ma zostać podzielone na cztery odcinki, które obejrzymy w 2021 roku na platformie HBO Max. Gdy zostaną wyemitowane, twórcy wypuszczą całość, łączącą wszystkie epizody.

Konflikt z byłym mężem Johnym Deppem, przysporzył Amber Heard wielu antyfanów. Zebrali oni milion podpisów pod petycją, by 34-lenia aktorka została wykluczona z obsady filmu Aquaman 2.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.